I corpi a Villa Pamphilj: madre e figlia trovate senza vita, si cerca un uomo dell’Est

Sabato pomeriggio, il parco di Villa Pamphilj a Roma, è diventata teatro di un macabro ritrovamento. Una donna di circa 40 anni e la sua bambina, neanche un anno di vita, sono state trovate senza vita. Un fatto sconvolgente che ha messo in moto una complessa indagine. Le due vittime sono state identificate come madre e figlia, grazie alle impronte digitali trovate nella banca dati delle forze dell’ordine. Si attende ancora l’esame del DNA per confermare definitivamente le loro identità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sospetti e piste investigative

Le autorità stanno concentrando gli sforzi investigativi su un uomo dell’est Europa che potrebbe avere legami con le vittime. Alcune testimonianze avrebbero avvistato questi tre individui frequentare abitualmente il parco. Non è chiaro se si trattasse di senzatetto, ma questa pista non è esclusa dagli inquirenti. Il caso è trattato come duplice omicidio in un contesto di degrado sociale evidente.

Dettagli inquietanti emergono dalle autopsie

Mentre le dinamiche del crimine restano avvolte nel mistero, alcuni dettagli cominciano ad emergere dai risultati preliminari delle autopsie. Pare che la donna sia morta molte ore prima della bambina e che non presentasse ferite evidenti. Al contrario, la piccola potrebbe essersi procurata lesioni dopo essere stata abbandonata tra le sterpaglie a poca distanza da dove giaceva il corpo della madre. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’intervento della polizia scientifica

Sul posto sono accorsi gli esperti della polizia scientifica per setacciare l’area alla ricerca di qualsiasi indizio utile alle indagini. Il lavoro degli investigatori si concentra ora sulla mappatura dell’intera area della villa e sul tracciamento dei movimenti delle vittime prima del tragico epilogo. La posizione dei corpi offre alcune indicazioni: la donna era vicina alla recinzione che affaccia su via Leone XII mentre la bambina è stata trovata più all’interno del parco. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La storica villa è spesso animata da runner e famiglie in cerca di relax lontano dal caos cittadino e mai si sarebbe immaginato che potesse celare segreti così oscuri. L’assenza di telecamere complica ulteriormente il lavoro delle forze dell’ordine impegnate a far luce su questa drammatica vicenda. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata