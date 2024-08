I DinsiemE invadono MagicLand, sabato 24 agosto tra divertimento e risate

MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, si prepara a diventare il centro nevralgico del divertimento il prossimo sabato 24 agosto. In questa giornata speciale, gli amatissimi content creator Erick e Dominick, meglio conosciuti come i DinsiemE, porteranno la loro carica di allegria e sfide esilaranti direttamente tra le attrazioni del parco.

Un seguito di oltre 2 milioni di fan

Per chi non li conoscesse ancora, i DinsiemE sono una coppia nella vita e nel lavoro, che grazie ai loro contenuti divertenti e sempre originali, hanno conquistato il cuore di oltre 2 milioni di iscritti su YouTube. Il loro canale è una miscela di avventure, sfide e personaggi fuori dall’ordinario, tra cui il famigerato Dottor Giniu, una delle figure più amate e temute dai loro giovani fan.

L’appuntamento con i DinsiemE è fissato per le 17:30, quando il parco si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Sarà un’occasione unica per tutti i fan di incontrare dal vivo i loro beniamini e vivere un pomeriggio all’insegna del buon umore. Le attività proposte da Erick e Dominick saranno un mix esplosivo di comicità e coinvolgimento, perfette per intrattenere i visitatori di tutte le età.

A MagicLand arriva anche il DJ Davide Di Matteo

Ma la festa non finisce qui. Dopo le risate e il divertimento garantiti dai DinsiemE, la serata proseguirà con una notte dedicata ai ritmi travolgenti dei balli latini americani. A partire dalle 21:00, il DJ Davide Di Matteo, accompagnato dal vocalist Rush MC, farà ballare tutti i presenti al ritmo di salsa, bachata e merengue. Un’occasione imperdibile per scatenarsi sulla pista da ballo e concludere la giornata in bellezza, fino a notte fonda.

Per chi desidera unire il divertimento degli eventi speciali con l’adrenalina delle attrazioni, MagicLand offre oltre 39 attrazioni che sapranno soddisfare ogni gusto. Tra le più iconiche, spiccano il Wild Rodeo, il gigantesco toro meccanico che promette un’esperienza mozzafiato, e il velocissimo Shock, un roller coaster che sfida la gravità a velocità da brivido. Non può mancare un giro sulla maestosa Mystika, la torre di caduta libera che regala panorami mozzafiato prima di una discesa vertiginosa.

Il parco offre inoltre diverse aree tematiche che permettono ai visitatori di immergersi in mondi fantastici. Dal fascino del vecchio West alla magia della civiltà Maya nello Yucatan, MagicLand è un viaggio attraverso epoche e luoghi straordinari, dove l’avventura è sempre dietro l’angolo.

Sabato 24 agosto a MagicLand

Gli eventi organizzati in occasione della giornata speciale del 24 agosto sono inclusi nel prezzo del biglietto, e le attrazioni rimarranno aperte fino alle 23:30, permettendo ai visitatori di godersi appieno ogni minuto di questa esperienza indimenticabile.

Per le famiglie, inoltre, è attiva una promozione imperdibile: il biglietto bambino è disponibile online al prezzo eccezionale di 9,90€. In combinazione con l’offerta 2×1, che permette di ottenere due biglietti al prezzo di uno, è l’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento a prezzi davvero convenienti.

MagicLand e i DinsiemE vi aspettano per una giornata che si preannuncia indimenticabile, tra risate, adrenalina e musica coinvolgente. Non mancate!