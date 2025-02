I locali migliori per splendidi compleanni dei 18 anni a Roma e dintorni

Per festeggiare oggi i 18 anni nella Capitale non sono più sufficienti una torta e qualche amico. Occorrono diverse idee e accortezze per trasformare la festicciola in un evento da ricordare! Servono infatti una buona location, alcuni servizi e dettagli di contorno e soprattutto alte aspettative. Eh si, il compleanno deve diventare mitico, spavaldo, elettrizzante come se fosse una serata speciale.

Quindi, per quel che riguarda il locale da scegliere non ci sono problemi concreti perché affidandosi ai consigli di feste18anniroma.org non sarà difficile optare per la struttura giusta o quella che si preferisce, grazie alla professionalità ed esperienza del team.

I dettagli invece sono da considerare personalmente.

Mentre le alte aspettative diventano necessarie per ottenere la buona riuscita del festeggiamento. In effetti, si cerca sempre di organizzare un compleanno scintillante e variopinto, a volte superando le richieste personali e i propri desideri.

Si dice che chi ben inizia è a metà dell’opera e allora da ora in poi prende il via una fantastica carrellata di location eccezionali, tutte con singolari caratteristiche e molto in voga, ossia di tendenza.

Villa Miani – Zona Trionfale

Villa Miani all’esterno si presenta come un’immensa dimora del 1800 così attraente nel suo bianco splendore che un po’ ci disarma e pensiamo subito che sia perfetta solo per un matrimonio o una cena di gala. Ma riservando una parte di essa è sempre possibile soddisfare anche la richiesta di una festa per il diciottesimo all’insegna dell’eleganza.

Se la sua estetica al primo impatto resta inarrivabile, all’interno invece ci stupisce per stile e arredo, entrambi classico moderni. La sua caratteristica principale si amplia nei giardini circostanti, ornati da scalinate da urlo che la rendono regale. Immaginiamo per un attimo di accogliere gli invitati al proprio compleanno presso una location simile. La prima reazione sarà quella di un “wow” senza fine che si arricchisce di sorrisi e complimenti positivi. In fondo, i 18 anni sono unici!

Villa dei Cesari – Zona Appia

Patrimonio artistico e architettonico di Roma, Villa dei Cesari vanta una storia passata di rilievo diventando oggi una dimora di prestigio per eventi privati di grandi o piccole dimensioni. Sarà fantastico festeggiare il proprio compleanno in un luogo come questo dai lunghi e vasti saloni interni che si affacciano sul giardino curatissimo. Il party potrà essere sviluppato quindi sia al chiuso che all’aperto dove già si trovano sedute e tavoli, gazebi e colonne lavorate con grandi vasi d’epoca.

Shilling Ostia

L’alternativa spensierata per fare festa in riva al mare, in occasione del 18° compleanno, è senza ombra di dubbio la favolosa location dello Shilling a Ostia. Elegante, super attrezzata e alla moda si mostra in tutta la sua grandezza e polivalenza con gazebi, divani, postazioni bar e cucina, djset, palco e pista, ma anche prive e raffinati buffet. È uno dei luoghi più ricercati e affollati della movida romana, punto di riferimento anche per eventi e spettacoli nel Lazio . Si alterna fra stabilimento balneare di giorno e disco alla sera. ma la rosa dei suoi servizi si amplia con la vista panoramica del litorale e i fuochi d’artificio.

Il locale può accogliere fino a quattromila persone.

Barkabar Ostia

Il Barkabar prende il posto del vecchio Kursal, stabilimento assai rinomato e apprezzato. Il Barkabar Ostia mette a disposizione 3 sale dove non mancano diverse postazioni bar e bravi dj. Perché qui si balla fino a notte fonda, si sorseggiano cocktail strepitosi in compagnia e si festeggia magari proprio un compleanno dei 18 anni oppure un altro importante evento privato. C’è pure una zona del locale che resta sempre coperta e un’area che viene scoperta in estate per assaporare ancor meglio la brezza marina e godersi un meritato relax sotto il cielo stellato. In riva al mare e sotto i vari gazebi bianchi si possono assaporare anche piatti sfiziosi che rappresentano in buona parte la cucina Romana .

Villa Monte D’Oro – Grottaferrata

Su di un colle, vicino a Roma, si trova Villa Monte D’Oro di notevole bellezza e dai vasti giardini ed interni avvolgenti. Il posto giusto per organizzare intrattenimenti e party davvero suggestivi e di un’eleganza sopraffina. Ci accoglie con prati, scalinate e portico per poi svilupparsi con una grande piscina dove ai bordi si allestiscono feste eccezionali. È accogliente, raffinata e ospitale oltre che versatile dato che si presta a qualunque personalizzazione.

La bella dimora non si limita solo all’esterno perché mette a disposizione pure i suoi interni con sale e saloni senza pari, di un gusto forse un tantino esuberante ma assai piacevole. Ecco allora stupendi mosaici a pavimento, alte colonne fino a soffitto e lavorazioni pregiate di vari arredi. Termina l’offerta una terrazza panoramica mozzafiato su Roma dove la festa dei 18 anni diventerebbe un capolavoro.

Green Leaves – Zona Tor Pagnotta

Nato nel 2023 il Green Leaves è un locale moderno e dalle grandi proporzioni dove allestire qualunque evento. Un diciottesimo potrebbe evolversi in un festeggiamento fenomenale grazie alle sue sale interne arredate con gusto e agli spazi outdoor ampi e curati. È già molto apprezzato da tutti e offre numerosi servizi oltre ad un personale attento e qualificato. Vanta impianti audio e luci all’avanguardia, parcheggio privato, catering, postazioni bar e dj set, fotografo e ambiente climatizzato. All’aperto, oltre al giardino, è presente una grande veranda e tanti tavolini con sedute.

Villa del Sole – Zona Grottarossa

A Roma di ville incantevoli ce ne sono tante e una di queste è proprio Villa del Sole nel Parco di Veio. È una residenza su due piani che accoglie sia all’interno che all’esterno splendidi eventi privati, dai matrimoni ai compleanni dei 18 anni e tanti altri intrattenimenti personali e festaioli. Per organizzare un diciottesimo in questa villa non occorrono tanti dettagli da aggiungere perché già da sola, con i suoi arredi e attrezzature, è in grado di soddisfare molte richieste e desideri. Per esempio ai bordi della favolosa piscina un compleanno sarebbe più che elegante e raffinato, ma anche sotto al porticato spazioso e accogliente, mentre il verde adiacente completa l’atmosfera fantastica della festa.

