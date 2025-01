I Migliori Vini Italiani 2025: Luca Maroni e l’arte del piacere nel calice

Una formula che unisce eccellenza vinicola, didattica e innovazione, I Migliori Vini Italiani 2025 è una delle manifestazioni più complete per chi ama il mondo del vino

L’attesa è finita. Dal 21 al 23 febbraio, torna a Roma, nella suggestiva cornice del Salone delle Fontane dell’Eur, la XXIV edizione de “I Migliori Vini Italiani”, la prestigiosa rassegna enologica ideata e curata dal celebre analista sensoriale Luca Maroni.

Francesca Romana e Luca Maroni

La migliore Italia in un calice di vino

Un appuntamento imperdibile per produttori, esperti del settore e wine lovers, pronti a immergersi in un’esperienza unica tra degustazioni esclusive, workshop sensoriali, incontri formativi e laboratori tematici.

L’evento, organizzato da Sens Eventi sotto la direzione di Francesca Romana Maroni, celebrerà la straordinaria ricchezza del panorama vinicolo italiano, offrendo un percorso immersivo tra sapori, aromi e storie di vigna che hanno reso il nostro Paese un punto di riferimento nel mondo del vino.

Ad aprire la manifestazione sarà la serata di Gala del 20 febbraio, un’esclusiva celebrazione riservata ai produttori e alla stampa di settore, durante la quale verrà presentata l’edizione 2025 dell’Annuario dei Migliori Vini Italiani e il progetto “Somma Sapienza”, il vino realizzato con le uve del Vigneto Italia dell’Orto Botanico di Roma.

Degustazioni, metodo e analisi: il cuore dell’evento

Protagoniste della kermesse saranno le degustazioni guidate da Luca Maroni, un’esperienza unica che permetterà ai partecipanti di scoprire l’essenza e le caratteristiche dei vini in assaggio. Con il suo approccio scientifico ma accessibile, Maroni condurrà i visitatori attraverso un viaggio sensoriale, spiegando i principi del suo innovativo metodo di degustazione.

Il fulcro di questa metodologia è l’analisi di tre parametri fondamentali:

Consistenza : la ricchezza in estratto secco e la struttura del vino.

: la ricchezza in estratto secco e la struttura del vino. Equilibrio : l’armonia tra le componenti morbide e dure del vino.

: l’armonia tra le componenti morbide e dure del vino. Integrità: l’assenza di difetti enologici e l’autenticità aromatica.

Assegnando un punteggio da 1 a 33 a ciascun parametro, si ottiene il “Indice di Piacevolezza” (IP), che fornisce una valutazione chiara e immediata della qualità del vino.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà la masterclass “Degustare non è assaggiare”, in cui Maroni guiderà i partecipanti alla scoperta del piacere gustativo attraverso una lettura analitica delle sensazioni olfattive e gustative.

Oltre alle degustazioni, i visitatori potranno esplorare le numerose postazioni con i banchi d’assaggio, dove saranno presenti produttori da tutta Italia, dalle grandi maison vinicole alle piccole aziende artigianali, fino ai vignaioli specializzati in agricoltura biologica e biodinamica.

Workshop e laboratori: un’esplorazione sensoriale a 360 gradi

La grande novità dell’edizione 2025 è la serie di workshop tematici e laboratori sensoriali, curati da Francesca Romana Maroni, che permetteranno ai partecipanti di approfondire la complessità del gusto attraverso il vino e il cibo.

Tra i momenti più attesi:

Il peperoncino in tutte le sue sfaccettature : un viaggio nel mondo della piccantezza , guidato dall’azienda ViviPiccante , specializzata nella coltivazione di peperoncini aromatici sulle colline di Sanremo.

: un viaggio nel mondo della , guidato dall’azienda , specializzata nella coltivazione di peperoncini aromatici sulle colline di Sanremo. L’arte del miele e l’apicoltura sostenibile : un’analisi sensoriale del miele e il suo ruolo nella biodiversità, con particolare attenzione ai metodi di produzione etici.

: un’analisi sensoriale del miele e il suo ruolo nella biodiversità, con particolare attenzione ai metodi di produzione etici. Il sale: oro bianco della gastronomia : una lezione curata da Fabio Gizzi, dell’Emporio delle Spezie , per scoprire le varietà di sale più pregiate al mondo, dalle tipologie affumicate a quelle marine, integrali e iodate .

: una lezione curata da , per scoprire le varietà di sale più pregiate al mondo, dalle tipologie . L’olio extravergine d’oliva e il suo valore sensoriale: un laboratorio condotto da Andrea Sciò, fondatore di Tondo Olio, che svelerà i segreti dell’oro verde siciliano e la sua capacità di esaltare le caratteristiche organolettiche del vino.

Questi momenti di approfondimento offriranno un’occasione unica per affinare il proprio palato e comprendere le interazioni tra sapori, aromi e texture, completando l’esperienza enologica con un approccio multisensoriale.

Arte, tecnologia e vino: un’esperienza immersiva

L’evento de I Migliori Vini Italiani non è solo un’occasione di scoperta per gli appassionati, ma anche una celebrazione dell’innovazione e della creatività. Grazie all’app Banfi Experience, i visitatori potranno sperimentare la Realtà Aumentata, esplorando etichette interattive e dettagli nascosti delle bottiglie in esposizione.

Questa fusione tra tecnologia e tradizione arricchirà ulteriormente il percorso di degustazione, offrendo contenuti multimediali, storie di cantine e approfondimenti sulle tecniche produttive direttamente sul proprio smartphone.

Un evento imperdibile per tutti gli amanti del vino

Con un programma ricco di appuntamenti, la XXIV edizione de I Migliori Vini Italiani si conferma come uno degli eventi più attesi nel panorama enologico italiano. Un’occasione unica per:

Scoprire le eccellenze vinicole italiane attraverso degustazioni guidate.

Approfondire il metodo di degustazione di Luca Maroni.

Partecipare a laboratori sensoriali per affinare il proprio palato.

Incontrare i produttori e conoscere le storie dietro ogni etichetta.

Un viaggio affascinante tra calici e sapori, che promette di emozionare ed educare, regalando un’esperienza indimenticabile agli appassionati e ai professionisti del settore.

Informazioni utili

Date e orari:

21, 22 febbraio: dalle 16:00 alle 24:00 (ultimo ingresso ore 23:00)

23 febbraio: dalle 16:00 alle 21:00 (ultimo ingresso ore 20:00)

Location:

Salone delle Fontane – Eur, Roma

Via Ciro il Grande 10/12 – 00144 Roma

Biglietti:

35 euro a persona in prevendita online

40 euro a persona in loco

Tutti gli appuntamenti (degustazioni guidate, workshop, masterclass) sono gratuiti, ma a numero limitato. I posti saranno assegnati fino a esaurimento.