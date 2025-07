I personaggi di Brainrot invadono MagicLand: il 27 luglio una giornata per famiglie e giovani fan

MagicLand si prepara a trasformarsi nel regno dell’irriverenza e dei colori: domenica 27 luglio il parco divertimenti di Valmontone ospiterà “Figurine Fuori di Testa – Brainrot Day”, un evento speciale dedicato al fenomeno pop Skifidol Italian Brainrot™, in collaborazione con Panini. Un appuntamento pensato per bambini, ragazzi e famiglie, che promette sorprese, giochi e l’opportunità di incontrare i personaggi più iconici di una delle collezioni di figurine più attese dell’estate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una giornata all’insegna del divertimento per tutte le età

Il 27 luglio sarà una data da segnare in agenda per i giovani fan di Brainrot: per l’occasione tutti i ragazzi fino a 14 anni compiuti avranno accesso gratuito al parco, a fronte di un adulto pagante. La promozione, annunciata sul sito ufficiale di MagicLand, è valida presentando in cassa un coupon scaricabile online o reperibile nei volantini Panini distribuiti nelle edicole di Lazio e Campania.

L’evento celebra il lancio del nuovo album di figurine Skifidol Italian Brainrot™, destinato a diventare il must-have dell’estate 2025. A tutti gli under 14 presenti verrà inoltre regalato un album con sei figurine, ritirabile allo Shop Main Street di MagicLand: un modo perfetto per iniziare la propria collezione e immergersi nell’universo fuori dagli schemi di Brainrot. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Caccia ai personaggi iconici tra le attrazioni del parco

Uno degli highlight della giornata sarà la “Caccia ai personaggi fuori di testa”. Sei cartonati scenografici raffiguranti Cappuccina Ballerina, Tum Tum Sahur, Bombardiro Crocodilo, Brr Brr Patapim, Matteo e Tralalero Tralala saranno nascosti in angoli strategici del parco, pronti a sorprendere i visitatori. Accanto a ogni figura, i fan troveranno frasi cult riconoscibili dai veri appassionati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I partecipanti saranno invitati a scattare una foto con ogni personaggio e condividerla sui social taggando @magicland_ufficiale e @figurinepanini, usando gli hashtag ufficiali #magiclandbrainrotdAY e #figurinepanini. Una sfida social che regalerà non solo divertimento, ma anche la possibilità di diventare protagonisti della community online.

Un’esperienza per famiglie tra adrenalina e nostalgia

L’iniziativa rappresenta un raro connubio tra intrattenimento per bambini e un richiamo nostalgico per i genitori, che possono vivere una giornata tra attrazioni da brivido e momenti dedicati ai più piccoli. MagicLand, con le sue oltre 38 attrazioni e spettacoli live, offre la cornice ideale per un evento che celebra la cultura pop contemporanea.

L’atmosfera sarà resa ancora più festosa dalla presenza dei gadget Panini e dai corner fotografici allestiti per immortalare la giornata. Un evento pensato per catturare l’immaginazione e restare impresso tra i ricordi estivi di migliaia di famiglie.

Informazioni pratiche e biglietti

Per partecipare al Brainrot Day è consigliato consultare il sito ufficiale www.magicland.it per orari, dettagli della promozione e per scaricare il coupon necessario a ottenere l’ingresso gratuito per gli under 14. L’offerta è valida solo per il 27 luglio 2025 e fino a esaurimento disponibilità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il parco, facilmente raggiungibile da Roma e Napoli grazie all’uscita autostradale di Valmontone (A1), rappresenta una meta perfetta per una giornata all’insegna della spensieratezza.

“Figurine Fuori di Testa – Brainrot Day” non è solo un evento per giovani collezionisti: è un’occasione per vivere MagicLand in una veste nuova, tra giochi, sorprese e la magia di personaggi che hanno già conquistato un’intera generazione di fan. Il 27 luglio, la fantasia prende il sopravvento: e voi, siete pronti a farvi contagiare dall’energia di Brainrot?

© Riproduzione riservata