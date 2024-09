“I Primi d’Italia” a Foligno: il Festival Nazionale dei Primi Piatti celebra 25 anni di eccellenza gastronomica

Per chi desidera immergersi in un’esperienza gastronomica unica, il Festival di Foligno è l’appuntamento imperdibile di settembre

Dal 26 al 29 settembre 2024, la città di Foligno si trasformerà, come da tradizione, nella capitale italiana della pasta e dei primi piatti, ospitando la 25ª edizione del Festival Nazionale “I Primi d’Italia”. Un appuntamento che, anno dopo anno, ha consolidato il suo ruolo centrale nel panorama gastronomico italiano, celebrando i primi piatti come massima espressione della cucina nazionale e regalando ai visitatori un’esperienza sensoriale unica, che spazia tra tradizione, innovazione e alta gastronomia.

Un evento simbolo della cucina italiana: I Primi d’Italia

Organizzato da EPTA Confcommercio Umbria e diretto dal presidente Aldo Amoni, il Festival rappresenta molto più di una semplice kermesse gastronomica. Con il suo ricco programma di eventi, degustazioni, show cooking e laboratori, “I Primi d’Italia” si è trasformato in un punto di riferimento non solo per gli amanti della buona tavola, ma anche per gli operatori del settore, dagli chef stellati ai ristoratori, fino ai produttori di materie prime di qualità.

L’edizione del 2024 sarà speciale: celebrare 25 anni di successi significa riconoscere il lungo cammino di crescita ed evoluzione di un evento che ha saputo fare della pasta, del riso, delle zuppe, degli gnocchi, della polenta e di altri primi piatti, i protagonisti assoluti della scena gastronomica nazionale.

I Villaggi del Gusto: un viaggio sensoriale nel cuore di Foligno

Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta rappresentato dai celebri Villaggi del Gusto, allestiti nelle suggestive taverne storiche di Foligno, dove i visitatori potranno gustare le migliori ricette provenienti da ogni angolo d’Italia. Un vero e proprio percorso enogastronomico che offre la possibilità di scoprire sapori autentici e regionali, ma anche di apprezzare l’arte della cucina contemporanea. Dai piatti di pasta fatta in casa alle reinterpretazioni moderne dei classici, i Villaggi rappresentano l’essenza di “I Primi d’Italia”: la celebrazione della diversità culinaria italiana, in una cornice intima e conviviale.

Tra le tante proposte, i prodotti agroalimentari d’eccellenza che costituiscono la base per la creazione dei piatti: farine, olio extravergine, verdure fresche, formaggi e carni di qualità, che si fondono per dar vita a ricette dal sapore inconfondibile.

Cooking show e cene stellate: l’alta cucina in piazza

Uno degli appuntamenti più attesi del Festival saranno i Cooking Show in Piazza della Repubblica, dove chef emergenti e affermati, insieme a volti noti della gastronomia italiana, si esibiranno nella preparazione dal vivo di piatti che incanteranno i palati del pubblico. Una fusione di tecnica e creatività che permetterà ai partecipanti di assistere alla nascita di veri e propri capolavori culinari.

Ma la vera chicca di questa edizione sarà rappresentata da A Tavola con le Stelle, un ciclo di quattro cene esclusive allestite nell’elegante Auditorium Santa Caterina, che vedranno protagonisti i migliori chef italiani premiati con la prestigiosa stella Michelin. L’inaugurazione, il 26 settembre, vedrà ai fornelli i quattro chef umbri stellati: Fabio Cappiello (Ristorante Vespasia, Norcia), Giulio Gigli (Ristorante UNE, Capodacqua), Andrea Impero (Elementi Fine Dining, Brufa) e Ada Stifani (Ada Gourmet, Perugia), che realizzeranno una spettacolare cena a otto mani. Le cene proseguiranno nei giorni successivi con nomi del calibro di Daniele Lippi (Acquolina, Roma), Ciro Sicignano (Lorelei, Sorrento) e Gaetano Trovato (Arnolfo, Colle Val D’Elsa), offrendo agli ospiti l’opportunità di degustare piatti che esprimono l’eccellenza gastronomica italiana in contesti unici.

Esperienze culinarie per grandi e piccoli

Il Festival non è solo un evento per adulti: anche i più piccoli avranno la possibilità di scoprire il mondo della cucina grazie all’area I Primi d’Italia Junior, dove verranno organizzati laboratori interattivi pensati per avvicinare le nuove generazioni all’arte del cucinare. Attraverso il gioco e la sperimentazione, i bambini potranno imparare divertendosi, con attività che li coinvolgeranno nella preparazione di semplici primi piatti e li sensibilizzeranno al rispetto per gli ingredienti e la cucina di qualità.

Per gli appassionati e i professionisti del settore, invece, sono previsti workshop pratici come La Pasta della Nonna, un’occasione per riscoprire i segreti della tradizione culinaria italiana, dalle tecniche di impasto alla preparazione di sughi classici, fino alle varianti regionali che rendono la cucina italiana così ricca e variegata.

Spettacolo e intrattenimento: oltre il cibo

Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera del Festival, non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento, che animeranno le serate del centro storico di Foligno. Sul palco di Largo Carducci, infatti, saliranno ospiti di spicco come Jo Squillo, celebre icona della musica e della moda italiana, e i comici Giovanni Cacioppo e Valentina Persia, direttamente dal programma televisivo “Zelig”. Tra musica, risate e divertimento, il Festival offrirà un intrattenimento a 360 gradi, confermandosi un evento capace di attrarre un pubblico vasto e diversificato.

Un evento simbolo del patrimonio gastronomico italiano

“I Primi d’Italia” non è solo un festival del gusto, ma un’occasione per riflettere sulla centralità del primo piatto nella tradizione culinaria italiana. Dagli spaghetti alla polenta, dalle zuppe ai risotti, i primi rappresentano non solo un elemento di piacere e nutrimento, ma anche un legame profondo con il territorio e la cultura che li ha generati.

Ogni anno, il Festival riesce a combinare perfettamente tradizione e innovazione, offrendo a chef, produttori e appassionati la possibilità di confrontarsi, scoprire nuove tendenze e valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane. Ed è proprio questa sinergia tra sapori, cultura e spettacolo che ha permesso a “I Primi d’Italia” di raggiungere il prestigioso traguardo delle 25 edizioni, consacrandosi come uno degli eventi enogastronomici più importanti d’Italia.

