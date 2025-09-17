I tesori enogastronomici delle Marche per tre giorni nel cuore di Roma

Roma si prepara ad accogliere un evento di grande richiamo per gli amanti della buona cucina. Da mercoledì 17 a venerdì 19, il complesso monumentale di San Salvatore in Lauro del Pio Sodalizio dei Piceni sarà la cornice della terza edizione di “MarcheTing in Rome”.

“MarcheTing in Rome”, il meglio delle eccellenze enogastronomiche marchigiane

Organizzato da ‘Excellence’ e dal Pio Sodalizio dei Piceni, con il sostegno della Regione Marche, questo appuntamento celebra il meglio delle eccellenze enogastronomiche marchigiane. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Programma dell’evento

L’edizione di quest’anno si sviluppa attorno al tema ‘Contaminazione Marche-Lazio’, un invito alla sinergia tra le due regioni attraverso le loro tradizioni culinarie. Il via ufficiale è fissato per mercoledì 17 settembre con una serata esclusiva su invito, moderata dalla giornalista Flaminia Camilletti. Il seminario dal titolo “Territori che si sfiorano territori che si amano” esplorerà le opportunità offerte dai soli 24 km di confine tra Marche e Lazio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Chef stellati e degustazioni esclusive

Nel cuore dell’evento, i giorni 18 e 19 settembre vedranno la partecipazione di otto celebri chef della capitale. Tra questi spiccano due stelle Michelin che proporranno degustazioni innovative con prodotti marchigiani. Pierluigi Gallo, Giuseppe Di Iorio, Raffaele De Mase, tra gli altri, saranno protagonisti di cookingshow dove tradizione e creatività si incontrano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I gelatieri in prima linea

A confermare l’eccellenza artigianale anche nel campo dolciario, l’Associazione Italiana Gelatieri parteciperà con performance culinarie d’autore. Maestri come Gianluca Montervino e Ivano Donato daranno vita a ricette originali utilizzando ingredienti del territorio marchigiano.

Sostegno alle tradizioni culinare