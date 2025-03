I valori della salute: quali sono i parametri fondamentali per essere sicuri di stare bene

La salute e il benessere sono obiettivi che molti di noi cercano di raggiungere, ma come possiamo sapere se siamo davvero in forma? Gli esperti in sanità e benessere concordano su alcuni parametri fondamentali da monitorare regolarmente per valutare lo stato di salute generale. In questo articolo, analizzeremo quali sono questi parametri, come misurarli e quali sono i valori ottimali.

Indice di massa corporea (IMC)

L’IMC è uno degli indicatori più comuni per valutare lo stato di salute legato al peso corporeo. Si calcola dividendo il peso (in chilogrammi) per il quadrato dell’altezza (in metri). I valori ottimali sono:

Sottopeso: < 18,5

Normopeso: 18,5 – 24,9

Sovrappeso: 25 – 29,9

Obesità: ≥ 30

Mantenere un IMC entro il range di normopeso è essenziale per prevenire patologie croniche come diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari.

Circonferenza vita e rapporto vita/fianchi

Oltre al peso corporeo, la distribuzione del grasso è un parametro cruciale. Una circonferenza vita superiore a 102 cm negli uomini e 88 cm nelle donne può aumentare il rischio di malattie cardiache. Inoltre, il rapporto vita/fianchi dovrebbe essere inferiore a 0,9 per gli uomini e a 0,85 per le donne.

Pressione arteriosa

La pressione arteriosa misura la forza con cui il sangue viene pompato attraverso le arterie. I valori ottimali sono:

Pressione sistolica: 90-120 mmHg

Pressione diastolica: 60-80 mmHg

Monitorare la pressione arteriosa è fondamentale per prevenire ictus e altre patologie cardiovascolari.

Frequenza cardiaca a riposo

Una frequenza cardiaca compresa tra 60 e 100 battiti al minuto (bpm) è generalmente considerata normale. Gli atleti ben allenati possono avere una frequenza più bassa (anche 40-60 bpm), indice di un cuore efficiente.

Livelli di colesterolo

Il colesterolo totale non dovrebbe superare i 200 mg/dL. I valori di LDL (colesterolo “cattivo”) dovrebbero essere inferiori a 100 mg/dL, mentre quelli di HDL (colesterolo “buono”) dovrebbero superare i 60 mg/dL.

Glicemia a digiuno

Un livello normale di glicemia a digiuno si attesta tra 70 e 100 mg/dL. Valori superiori a 126 mg/dL indicano la presenza di diabete.

Livelli di vitamine e minerali

L’analisi del sangue per verificare i livelli di ferro, vitamina D, vitamina B12 e altri micronutrienti può indicare carenze che influiscono sul benessere generale.

Percentuale di massa grassa

Il grasso corporeo varia in base a età, sesso e livello di attività fisica. Per gli uomini, il valore ottimale è tra il 10% e il 20%, mentre per le donne tra il 18% e il 28%.

Monitorare regolarmente questi parametri è essenziale per mantenere una buona salute e prevenire patologie croniche. Consultare un medico per analisi periodiche e interpretare correttamente i dati è fondamentale per prendere decisioni informate sul proprio stile di vita.

© Riproduzione riservata