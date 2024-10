Ictus, fai attenzione a questa bevanda | La consumi sempre ma il rischio è pazzesco: non superare questa dose

A quanto pare sono tante le persone colpite da ictus e la colpa potrebbe essere di una comunissima bevanda.

Smetti al più presto di consumare questa bevanda se vuoi proteggere la salute e consiglia alle persone a te care di fare lo stesso.

Scopri qual è e tienila a debita distanza per prevenire gli attacchi ischemici. Solo così potrai prevenire l’ictus.

Si tratta di è una delle principali cause di decesso e non è letale solamente per i soggetti anziani. Si conta infatti, che in Italia a essere colpiti da ictus siano circa 12.000 persone di età inferiore a 55 anni ogni anno. A mettere nero su bianco questa stima da brividi è stato l’Osservatorio delle Malattie Rare.

Abolisci questa cattiva abitudine e comincia a fare a meno della bevanda pericolosa per abbattere il rischio di episodi di insufficienza cerebrovascolare.

Ictus, la cattiva abitudine che mette ogni giorno la tua vita a repentaglio

L’ictus insorge quando si manifesta una scarsa perfusione sanguigna al cervello, che provoca la morte delle cellule. Secondo le stime del Ministero della Salute, nel 2019 l’ictus si è dimostrato la seconda causa di morte al mondo, causando il decesso di ben 6,55 milioni di persone, ovvero 84,2 per 100.000. In altre parole, subito dopo l’ischemia, è proprio la mancanza improvvisa di affluenza di sangue al cervello a “uccidere” più persone in tutto il pianeta.

L’insorgenza di episodi di ictus ha diverse causa e pare che una di queste possa essere in qualche misura riconducibile al consumo di una particolare bevanda. Forse ti sorprenderà sapere di quale bevanda si tratta, e magari sei uno di quelli che ne consuma in grandi quantità, ma una cosa è certa, dovresti porti dei limiti, o, magari eliminarla del tutto dalla tua vita.

La bevanda da evitare

Una recente ricerca scientifica ha aiutato a far luce sulle cause dell’Ictus. Dallo studio sono emersi risultati sorprendenti che possono diventare uno strumento prezioso di prevenzione. Secondo la ricerca in questione, che è stata condotta dall’Università di Galway con la McMaster University Canada, consumare caffeina fa crescere le probabilità di restare vittima di un episodio ischemico. Quindi è questa la particolare sostanza incriminata.

Non bisogna mai superare i 400 mg di caffeina al giorno se si vuole proteggere la salute del cervello e del cuore. Tale quantità corrisponde a 4 caffè al giorno. Quindi se stai superando la dose massima consigliata, cerca di rivedere quanto prima le tue abitudini per scongiurare la possibilità di essere colpito da ictus.