Il 60% degli italiani non paga le tasse? Sì, ma il nostro fisco è inadeguato alla sfida del futuro

L’Italia è un paese che vive da decenni un paradosso tanto evidente quanto difficile da risolvere: oltre il 60% degli italiani non paga le tasse o contribuisce solo marginalmente al finanziamento dei servizi pubblici. Questo dato, che purtroppo non sorprende chi segue da vicino l’economia italiana, riflette una realtà che le politiche fiscali degli ultimi anni non sono riuscite a cambiare. Le motivazioni sono molteplici, ma il dato più preoccupante è che, nonostante un sistema fiscale che grava sempre di più su una fascia ristretta della popolazione, il Paese continua a galleggiare, con una crescita economica che non decolla e una situazione del debito pubblico che si fa sempre più insostenibile.

Non è una novità che, da oltre vent’anni, l’Italia sia alle prese con tassi di crescita anemici, che raggiungono appena l’1-2% all’anno, quando non si scivola addirittura in recessione. Questo è il contesto in cui si inserisce una delle verità più scomode: la solida struttura fiscale del Paese poggia su un numero limitato di contribuenti, coloro che guadagnano più di 35.000 euro lordi annui. Sono solo il 17% della popolazione, ma sono loro a sostenere l’intero sistema fiscale, contribuendo a pagare la sanità, l’istruzione, le infrastrutture e, inevitabilmente, a sostenere l’intero apparato statale.

La tassazione in Italia: il peso sulle spalle di pochi

Nel dettaglio, il 60% degli italiani, una porzione vastissima della popolazione, non versa una parte adeguata del proprio reddito nelle casse dello Stato. Una buona parte di questa fascia di cittadini non è in grado di pagare nemmeno le imposte più basse, una condizione che riflette un sistema di lavoro precario e una grande parte di attività economiche che sfuggono alla fiscalità, sia per l'evasione che per il lavoro non dichiarato. Le stime sui conti pubblici, infatti, suggeriscono che oltre 60 miliardi di euro all'anno siano necessari per sostenere la sanità, solo per far fronte alle necessità di chi non può permettersi di contribuire. Un altro 66 miliardi vengono destinati a finanziare la scuola, eppure anche questi numeri non bastano a colmare i buchi di un sistema che arranca sotto il peso del debito pubblico.

A questa situazione si aggiunge una persistente evasione fiscale che mina la capacità dello Stato di raccogliere risorse sufficienti per la propria sopravvivenza. Si calcola che ogni anno circa 200 miliardi di euro sfuggano al fisco, alimentando un sistema parallelo che non solo priva il Paese di risorse vitali, ma che contribuisce anche a far lievitare i costi dei servizi pubblici per coloro che sono in regola.

Il lavoro e la disoccupazione

Parlare di lavoro in Italia non è mai semplice. Le statistiche raccontano di un paese che è sempre più lontano dagli standard europei in termini di partecipazione al mercato del lavoro. Dei 38 milioni di italiani in età da lavoro, poco più di 24 milioni risultano attivi, ma una parte significativa di questa forza lavoro è rappresentata da cittadini non italiani, in particolare nei settori che richiedono manodopera intensiva come l'agricoltura, la ristorazione e i servizi turistici. È evidente che l'immigrazione è diventata un fattore determinante per il sostegno a settori strategici, ma al tempo stesso l'Italia non è riuscita a creare un mercato del lavoro davvero inclusivo, che possa dare prospettive concrete anche a giovani, donne e over 55.

Le politiche occupazionali non sembrano, infatti, in grado di arginare il declino demografico che sta soffocando il Paese. Gli italiani, infatti, sono sempre meno inclini a lavorare in certe categorie professionali e, quando lo fanno, spesso lo fanno a tempo parziale o con contratti precari. Questa fragilità del mercato del lavoro si ripercuote inevitabilmente sulla previdenza sociale e sul sistema delle pensioni, anch'esso sempre più in difficoltà a fronte di una popolazione che invecchia e di una bassa natalità.

La criminalità organizzata e l’economia sommersa

Non si può ignorare che, in Italia, oltre al problema fiscale e lavorativo, esista una vera e propria economia sommersa che prospera grazie alla criminalità organizzata. Sebbene il numero preciso di malavitosi non sia mai stato stimato con certezza, è evidente che l’impatto delle mafie sulle economie locali e su interi settori produttivi è di enorme portata. Le mafie italiane, dalle cinque principali organizzazioni criminali fino ai gruppi minori, non solo influenzano l’economia legale attraverso il riciclaggio di denaro, ma contribuiscono a mantenere in vita un’economia parallela che sottrae risorse agli altri cittadini, aggravando ulteriormente il peso delle tasse sugli onesti.

Nonostante gli enormi sforzi delle forze dell’ordine e della magistratura, la lotta alla criminalità organizzata non è mai stata completamente vincente. Un fenomeno che, oltre a minare le basi della democrazia, alimenta un ciclo di povertà e diseguaglianza che è difficile da interrompere.

Dove andiamo se non cambiamo rotta?

La realtà fiscale e sociale dell’Italia è figlia di scelte politiche che, per decenni, hanno preferito dare risposte temporanee, spesso a suon di bonus e incentivi, piuttosto che intraprendere riforme strutturali necessarie a rendere il sistema sostenibile nel lungo periodo. Il rischio, purtroppo, è che l’Italia si ritrovi a dover fare i conti con una realtà difficile da sostenere, un Paese che, a forza di procrastinare le riforme, si sta avvicinando pericolosamente a un punto di non ritorno.

La politica italiana, che da sempre si è nutrita di consenso facile e immediato, ha sinora eluso il vero dibattito sulle riforme fiscali e sociali necessarie. Eppure, se il 60% dei cittadini continua a non contribuire adeguatamente, e il sistema fiscale resta inadeguato a sostenere le enormi necessità del Paese, non sarà possibile garantire un futuro prospero e stabile. Il Paese ha bisogno di un cambio di mentalità e di una visione strategica a lungo termine, se vuole evitare di rimanere intrappolato in un circolo vizioso che lo porterà verso l’inevitabile declino.

