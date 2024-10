Il bonus migliore spetta a pochissimi: 1000€ a famiglia | Fatta la legge, trovato l’inganno: ecco chi sono gli ‘eletti’

Il Bonus di cui si è parlato per tanto tempo ben presto sarà realtà, scopri subito se spetta anche a te oppure no.

Si tratta di una speciale indennità rivolta alle famiglie, che verrà erogata dal Governo all’inizio del 2025 ad alcune specifiche categorie di cittadini italiani.

Finalmente sta per arrivare una bella notizia per alcuni cittadini italiani: 1.000 euro direttamente sul conto corrente. Purtroppo però gli altri nuclei famigliari resteranno delusi.

Ecco chi sono i fortunati della lista, che potranno contare sul nuovo Bonus dello Stato e che si vedranno accreditare i soldi tra gennaio e febbraio.

Bonus, la nuova misura economica del Governo italiano

Il Governo ha introdotto una nuova misura economica a sostegno delle famiglie italiane. Si tratterà di un Bonus Spesa che sarà erogato all’inizio del nuovo anno, e più precisamente tra gennaio e febbraio 2025, ai cittadini che ne avranno diritto. Nonostante si chiami Bonus Spesa non ha niente a che fare con la cosiddetta Social Card.

Mentre la social Card infatti, ha un limite massimo di 500 euro e può essere richiesta solo se in possesso di determinate caratteristiche reddituali e anagrafiche, l’indennità in questione è un po’ diversa e presenta altri parametri. Il Bonus Spesa sarà ancora più ricco della Social Card ma sarà destinato soltanto ad alcuni nuclei familiari. In particolar modo a ottenere il bonus saranno le famiglie in cui uno dei coniugi è disoccupato. Vediamo quali caratteristiche bisogna rispettare per poter fare richiesta dell’indennità statale.

A chi spetta l’indennità dello Stato

Per poter ottenere il Bonus spesa occorre:

essere una famiglia con monoreddito in cui solo uno dei due partner ha un’occupazione;

in cui solo uno dei due partner ha un’occupazione; avere minori a proprio carico;

essere disoccupati;

avere un Isee annuo minore di 10.000 euro ;

; vivere in territori d’Italia con un alto tasso di disoccupazione.

Il Bonus Spesa potrà essere richiesto rivolgendosi a un CAF, a un patronato del proprio territorio oppure collegandosi al sito ufficiale dell’INPS, autenticandosi attraverso la propria identità digitale, dunque con Spid, con la Carta Nazionale dei servizi o con la carta d’identità elettronica. Per inoltrare la domanda bisognerà allegare la propria attestazione ISEE o il certificato di disoccupazione. Il Bonus Spesa potrà arrivare fino a mille euro e l’importo esatto dipenderà dal reddito della famiglia richiedente. Il Bonus potrà essere accreditato sul conto corrente bancario oppure elargito tramite il rilascio di una carta prepagata o ancora tramite un Wallet online, attraverso buoni digitali, che consentiranno di effettuare acquisti in supermercati e farmacie.