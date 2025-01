Il Borgo dei MILLE si trova nel Lazio | Anche Garibaldi approverebbe, qui c’è il clima giusto per gite invernali: posto da cartolina

Esistono dei posti dove poter riconciliarsi con se stessi e fuggire dal caos. Uno di questi è il borgo dei mille.

Il comune in questione è immerso in una cornice speciale, che lo rende un’autentica oasi di pace.

Non avrai bisogno di iscriverti a yoga se visiterai questo paesino speciale.

Tra verde, panorami mozzafiato, buon cibo locale, aria pulita e scorci da cartolina, questo paesino affascina chiunque metta piede nel suo centro antico.

Si tratta di un piccolo Comune, unico nel suo genere, che rappresenta un posto dove staccare la spina e immergersi completamente nella natura.

Borgo di mille, l’oasi di pace e bellezza a due passi dalla capitale

Il borgo dei mille è uno dei luoghi storici del nostro Bel Paese. Ha una storia antica e le prime tracce della nascita della cittadina risalgono al XII secolo. All’epoca era un feudo di Gentile Vetulo. Si tratta di un piccolo comune laziale, le cui origini sono avvolte da misteri. Pare infatti che qui, sul finire del 1500, si consumò uno dei più celebri delitti del XVI secolo, ovvero l’uccisione del conte Cenci, voluto dalla figlia Beatrice. Oggi quell’epoca è passata e il borgo dei mille è diventato un luogo di vera tranquillità e pace.

Di quell’epoca però conserva ancora oggi il fascino e anche parecchi monumenti antichi. Il borgo dei mille si trova in provincia di Rieti e dista da Roma 117 km, quindi si può raggiungere guidando un’ora e mezza circa, se si parte dalla capitale. Scopri come si chiama sulle mappe geografiche, perché è chiamato così e come mai è considerato uno delle tappe obbligate di qualsiasi gita nel Lazio.

Dove si trova e come si chiama il gioiello del Lazio

Il borgo dei mille viene chiamato così perché oggi conta appena 1,038 abitanti circa. Si tratta di un luogo ameno che accoglie qualsiasi turista, che, nella pace e nel silenzio della suo centro storico, riesce a ritrovare se stesso a riconciliarsi con la natura e a godere a pieno della bellezza della contemplazione.

Il comune di cui parliamo si trova in cima alla Valle del Salto, incastonato tra le vette dei Monti del Cicolano. Questo piccolo paese rappresenta un vero e proprio paradiso del Lazio. Il visitatore che mette piede in questa cittadina può godere della bellezza del santuario di Santa Filippa e del Museo di Santa Filippa Mareri, che accoglie ancora oggi reperti storici appartenuti all’antico Monastero di San Pietro de Molito, fondato nel 1200 e poi abbandonato. Alla metà del Novecento infatti, è stato sommerso dal lago artificiale del Salto. Chi viene a far visita al borgo dei mille può ammirare, appunto, le acque trasparenti del Lago del Salto. Il borgo di cui parliamo porta il nome di Petrella Salto.