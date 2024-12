Il borgo dei PAPI è una realtà nel Lazio ma non è Roma | La Capitale perde punti, ecco chi la sostituisce

In molti pensano che la città dei Papi sia Roma, convivendo da sempre con la Città del Vaticano. In realtà non è esattamente così

La città del Papa, anzi dei Papi è considerata in tutto il mondo la Capitale d’Italia. Quello tra Roma e il Pontefice è un legame indissolubile da sempre. In realtà conoscendo meglio la storia dell’intera regione Lazio si possono fare scoperte molto interessanti.

Molti sanno ad esempio che Castel Gandolfo è il luogo in cui si trova la residenza estiva del Papa. E non è tutto, perché esistono dei borghi che da sempre coltivano un rapporto unico e speciale con il capo della Chiesa cattolica.

Il Lazio è un pullulare di piccoli centri di grande interesse storico e culturale, luoghi più o meno noti segnati da vicende di vitale importanza nella storia del nostro Paese. Quasi tutti i paesi appartenenti alla zona dei Castelli Romani vivono di queste tradizioni.

Esiste però un borgo in particolare che rispetto ad altri gode di privilegi che ad altri non toccano, un simbolo vivente del legame esclusivo che intercorre tra la regione Lazio e i Papi. Scoprirlo dev’essere un piacere a tutti i livelli.

Borgo dei Papi, questo è unico nel suo genere: più importante di Roma

Siamo sicuri che Roma la sia città dei Papi per eccellenza? In effetti non è così perché il luogo che stiamo per scoprire gode di un rapporto assolutamente unico con i pontefici e con le loro vicende, sia personali che pubbliche.

Stiamo parlando della suggestiva Anagni che per l’appunto è conosciuta come ‘La città dei Papi’ e la ragione è molto semplice: ha infatti dato i natali a ben quattro pontefici: Innocenzo III, Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio VIII).

Borgo dei Papi, altro che Roma: Anagni è al top

Come molti sanno il nome di Anagni è legato in particolare alle vicende di Papa Bonifacio VIII e all’episodio noto come ‘Lo Schiaffo di Anagni‘. Il cuore del Paese è il suo suggestivo centro medievale costituito da edifici eleganti, chiese romaniche, logge e piazze.

Proprio a proposito di Bonifacio VIII uno dei monumenti di maggior interesse è il palazzo duecentesco del succitato Bonifacio VIII. Si consiglia poi di fare visita alle numerose chiese tra cui spicca la Cattedrale. Negli anni sessanta del secolo scorso si verificò un boom economico che lentamente trasformò Anagni in un luogo decisamente turistico.