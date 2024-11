Il borgo delle SCALE infinite, così lo chiamano da queste parti | Perfetto per chi ama fare trekking: nel tragitto trovi questo Pallone

Se non hai ancora mai visto il borgo delle scale infinite, faresti bene a programmare una visita al più presto, è magico!

Il periodo delle feste di Natale è uno dei momenti migliori dell’anno per un’escursione all’insegna del relax e del benessere.

Tra viuzze acciottolate, natura e scorci da cartolina potrai concederti una giornata indimenticabile.

Non perderti il percorso di trekking più bello del Lazio, tra casette in pietra del 1200: ecco dove si trova questo autentico gioiello italiano.

Qui il panorama è a dir poco mozzafiato e potrai perfino vedere con i tuoi occhi ‘Pallone’: vale di certo la pena andarci!

Borgo delle scale infinite, un gioiello per gli amanti del trekking e dei luoghi

Il borgo delle scale infinite si sviluppa interamente tra mura di epoca medioevale ed è arroccato su una roccia, che offre a ogni visitatore un punto di vista privilegiato sulla ridente area della Tuscia. Da qui è possibile ammirare un panorama unico. Si tratta di una piccola cittadina, ordinata e accogliente, nella quale il tempo sembra essersi fermato. Perdersi tra i vicoli e ammirare il belvedere del bellissimo comune laziale, sono solo alcuni dei motivi per cui visitarlo.

Nel borgo magico di cui parliamo, come si legge sul portale TripAdvisor, è possibile anche far visita alla Casa del Podestà e al Palazzo Comunale e al Monastero di Santa Maria delle Grazie. Scopri dove si trova di preciso il bellissimo borgo del Lazio e come fare a organizzare una visita speciale.

La perla medioevale affacciata sulla Valle del Vezza

Il borgo di cui parliamo viene chiamato anche borgo sospeso, perché si erge su un’altura panoramica nel cuore della Tuscia e più precisamente a Vitorchiano, in provincia di Viterbo. A circa un’ora e venti di auto dalla Capitale. La pietra che contraddistingue le antiche costruzioni di origine medioevale è il peperino, e conferisce una colorazione grigio chiaro, che cattura lo sguardo dei visitatori già prima che questi siano giunti al centro del paesino. Il borgo delle scale infinite infatti, svetta sulla collina e si affaccia sulla Valle del Vezza ed è questo punto di vista così particolare a offrire uno spettacolo unico, che affascina tutti coloro che mettono piede a Vitorchiano.

Tutto il borgo, diviso, con una doppia cinta muraria in due zone, l’area rinascimentale e l’area medioevale, si percorre a piedi tra caratteristiche scalinate strette e vicoletti acciottolati, scorci perfetti per scattare foto ricordo e lasciarsi andare alla contemplazione in una cornice duecentesca fuori dal tempo. Poco distante sorge Pallone, una frazione di Vitorchiano che vale di certo una tappa nel percorso speciale all’interno di uno dei borghi più belli d’Italia.