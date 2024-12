Il borgo DRAGON ha una storia pazzesca e si trova tra Roma e Viterbo | Un posto che entra nel cuore di chi lo visita, vale la pena

Se non hai mai visto il borgo Dragon, allora faresti bene a rimediare al più presto, è un vero spettacolo.

Questo non è un borgo come tutti gli altri: la sua bellezza e la sua antichissima storia incantano qualsiasi visitatore.

Corri a far visita al borgo dragon, il suo centro è ricco di palazzi cinquecenteschi, necropoli risalenti al III secolo a. C. e qui il tempo sembra essersi fermato.

Affaccia su un lago stupendo e c’è anche una fontana che custodisce leggende e miti. Ogni angolo di questo posto emoziona. Non puoi proprio perdertelo.

Scopri dove si trova e quanto dista da Roma e regalati un’esperienza all’insegna della storia e dell’arte.

Borgo del Dragon, il luogo d’incanto a pochi passi da Roma

Se sei appassionato di storia italiana e ti piace passeggiare in un antico centro ricco di monumenti cinquecenteschi e di necropoli, allora di certo dovresti fare una visita ad un borgo magico del Lazio. Questo posto speciale si trova in provincia di Viterbo. Le sue origini risalgono addirittura al III secolo a. C. quando venne posta la prima pietra di quello che oggi è un comune meraviglioso del Lazio. Ad edificare il borgo di cui parliamo furono infatti, gli abitanti della città etrusca Velzna, che poi venne distrutta.

Il borgo in questione, come si legge anche sul sito web www.romatoday.it, è bagnato dalle sponde del lago di origine vulcanica più grande di tutta Europa. Si trova ad appena 2 ore di auto da Roma e più di preciso a 130 km dalla capitale d’Italia. Scopri come si chiama e perché merita almeno una visita.

Il Comune nel cuore del Lazio che si affaccia sul lago vulcanico più grande del vecchio continente

Il Comune laziale di cui parliamo è Bolsena, che sorge sull’omonimo lago. Si tratta di un comune speciale dove ogni dove ogni visitatore è letteralmente stregato dei bellissimi palazzi cinquecenteschi, come il bellissimo palazzo del Drago, eretto nel 1530 e divenuto nel XVII proprietà della famiglia Spada.

Meritano di certo una visita anche la Collegiata di Santa Cristina e la fontana di San Rocco, voluta da Giovanni dei Medici e legata a un’antica leggenda, secondo la quale da questa fontana sgorga un’acqua miracolosa. A confermare il legame della cittadinanza con questa popolazione è il rito che si compie ogni anno: ogni 16 agosto viene celebrata una messa in cui si fa la benedizione con questa proprio con quest’acqua. Inoltre nel bellissimo Comune di Bolsena ci sono ancora oggi i resti di antichissime necropoli, risalenti al III secolo a. C.