Il borgo GULLIVER, nel Lazio lo conoscono così | Si tratta di un posto da fiaba, mix tra Presepe e città-fortezza

Se stai pensando a una gita fuori porta nel periodo di Natale, allora il borgo di Gulliver è perfetto per l’occasione.

Non perderti questa autentica meraviglia a pochi passi dalla Capitale d’Italia. Va vista almeno una volta nella vita.

Le feste di Natale sono un momento perfetto per vivere a pieno l’atmosfera fiabesca del borgo di Gulliver.

Si tratta un posto unico nel suo genere, che si erge nel cuore del Lazio, tra le vette più alte della regione, e che coniuga la bellezza della natura al fascino della storia.

Chi arriva qui pensa di trovarsi in un libro di fiabe antiche: è suggestivo e magico al tempo stesso. Scopri dove si trova la città – fortezza più bella di tutta la regione.

Borgo di Gulliver, la città – fortezza più bella della regione Lazio

Il borgo di Gulliver è un autentico gioiello del Lazio, si trova nel cuore della regione e chiunque faccia visita a questo borgo resta estasiato dalla sua bellezza. Nel borgo di Gulliver infatti, ci sono antiche chiese che risalgono al 1200, come quella di San bernardino e di San Nicola e l’arte e l’architettura sono impreziosite dalla ridente natura circostante.

La sorgente del Pertuso, la Grotta dell’Aniene e tante altre bellezze naturali attraggono ogni anno tantissimi turisti. Si tratta di una piccola cittadina che è la meta perfetta per una gita fuori porta, specialmente quanto l’atmosfera di festa la rende ancor più magica. Il periodo di Natale è uno dei momenti migliori per far visita al borgo di Gulliver. Scopri dove si trova e come raggiungere questa autentica perla italiana.

Dove si trova e come arrivarci

A meno di due ore di auto da Roma c’è il borgo più alto del Lazio. Si trova a circa 106 km dalla città eterna e il suo nome è Filettino. Si tratta di un piccolo comune della provincia di Frosinone, immerso tra i Monti Simbruini, a quasi mille e duecento metri di altezza. Qui tra formaggi locali, frutta secca, pesce di lago, specialità di terra e piatti a base di carne di maiale, anche il palato può godere di un’esperienza unica e difficile da dimenticare.

L’aspetto di città-fortezza fa tornare alla mente di racconti di Gulliver. Le mura del centro di Filettino infatti, sono state edificato intorno al VI secolo e ancora oggi sono visibili i resti delle costruzioni dell’epoca saracena. Qui gli amanti del trekking, dello sci, della buona tavola e dell’aria incontaminata di montagna trovano un vero e proprio paradiso, in cui trascorrere giornate piacevoli e staccare la spina dal caos cittadino.