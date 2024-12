Il borgo la MARMOTTA è la perla incorniciata nel Lazio | A 40 minuti da Roma si può visitare questo luogo fatato, dicembre periodo ideale

Se non hai mai visto il borgo La Marmotta allora ti conviene preparare le valigie e metterti in auto: ora è il momento perfetto per una gita.

Sarà un’escursione da sogno quella attorno allo specchio d’acqua dolce più bello della regione, un lago limpido che ogni estate accoglie tantissimi bagnanti.

Nonostante sia anche una rinomata località balneare e turistica, è nel periodo natalizio e durante tutto l’autunno, che qui il paesaggio conosce la sua fase più spettacolare.

L’atmosfera lacustre nel dolce mese di dicembre si arricchisce di fascino. Dunque, se ora sei alla ricerca di una meta perfetta per una giornata fuori porta o un weekend all’insegna del relax e della bellezza, questo è proprio il posto che fa per te.

Poco distante dalla città potrai vedere perfino un castello risalente al XV secolo. Il bello è che si trova a poco più di mezz’ora d’auto dalla città eterna. Scopri dove si erge il borgo La Marmotta.

Il borgo La Marmotta, dove relax e natura accolgono e affascinano visitatori e local

Su uno dei più grandi e importanti specchi d’acqua dolce del Lazio, un lago balneabile su cui vengono praticati tantissimi sport acquatici, sorge un paesino che rappresenta un’autentica perla del Lazio. Si tratta di un piccolo borgo che dista appena 40 minuti alla Capitale ma che dona a qualunque visitatore un senso di pace tale da sembrare lontano anni luce dal caos della metropoli.

Quello che rende così speciale questo borgo sono gli scorci, i tanti locali e ristorantini sul lungolago che preparano specialità a base pesce, come il latterino, l’anguilla e il luccio ma anche le bellezze del territorio, come la sorgente dell’acqua Claudia. Nel borgo in questione c’è un antico villaggio neolitico che è stato edificato oltre 8000 anni fa al di sotto del Lago di Bracciano. Si trova proprio che si trova in località La Marmotta. Scopri il nome di questo Comune speciale del Lazio e preparati a organizzare una visita indimenticabile.

Il Comune da cartolina sul Lago di Bracciano

Il borgo speciale del Lazio si chiama Anguillara Sabazia e dista 30 km da Roma. Qui uno dei maggiori punti di interesse per i turisti è la chiesa di San Francesco risalente al 400 e anche quella della Madonna delle Grazie edificata durante il Medioevo.

Per chi desiderasse scoprire tutta la bellezza dell’area che costeggia il Lago di Bracciano, è bene sapere che poco distante da Anguillara c’è il bellissimo Comune di Trevignano e anche l’elegantissima cittadina di Bracciano, con il suo centro storico e lo spettacolare Castello Orsini-Odescalchi, risalente al XV secolo.