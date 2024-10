Il borgo più bello del Lazio è dove è nato Nerone: si trova nel Lazio ed è un posto magico

Se hai voglia di scoprire un posto davvero speciale e unico, allora dovresti visitare il borgo più bello del Lazio.

Questa non è una cittadina come un’altra ma è il luogo da sogno più suggestivo di tutta la regione del centro Italia, dove si possono toccare con mano i più importanti capitoli della storia d’Italia, dall’impero romano alla seconda guerra mondiale.

Qui si possono perfino ammirare aree naturalistiche protette e chiunque passeggia per le sue strade resta ammaliato dalla maestosità della bellezza della natura e dal paesaggio mozzafiato.

Far visita al borgo più bello del Lazio vuol dire regalarsi il piacere di vedere con i propri occhi i luoghi che hanno fatto da sfondo alle pagine più importanti vicende del nostro passato e della nostra civiltà.

Lazio, il borgo più bello di tutta la regione

La regione del cuore dell’Italia offre tante alternative per gite fuori porta e tour capaci di far vivere esperienze indimenticabili. Tra città d’arte, laghi dalle acque cristalline, litorali azzurri e le bellezze senza tempo della città eterna, non si può non menzionare una cittadina speciale che per molti rappresenta il borgo più del Lazio.

Qui si resta ammaliati dal fascino della natura, ma anche da quello della storia. Si tratta infatti, del luogo che ha dato i natali all’imperatore Nerone e che ancora oggi ospita i resti della villa edificata per suo volere, della necropoli e del teatro romano. Si trova nell’area dell’Agro Romano, affacciato sul mar Mediterraneo ed è bagnato dalle acque del fiume Astura. Scopriamo qual è il borgo in questione, perché merita almeno una visita e quanto dista dalla capitale.

Il posto incantato che ha dato i natali a Nerone

Il borgo di cui parliamo porta il nome di Anzio, un luogo le cui origini sono ancora oggi avvolte nel mistero. C’è chi sostiene che Anzio è stata fondata dal figlio di Ulisse e della maga Circe, Anteo. Altri invece sono pronti a giurare che la bellissima cittadina laziale sia opera di Ascanio, figlio di Enea.

Oltre che per aver dato i natali a Nerone, Anzio è ricordata per il celebre sbarco delle truppe britanniche e americane durante la Seconda Guerra Mondiale. Allo sbarco è dedicato anche un museo. Andare ad Anzio vuol dire poter godere della visita dell’area protetta Riserva Naturale Regionale Tor Caldara ma anche della Basilica di Santa Teresa del bambino Gesù, della Chiesa di San Pio e Antonio, di quella di San Benedetto e della Chiesa di Sant’Antonio. Il borgo più bello del Lazio dista appena un’ora e mezza d’auto da Roma.