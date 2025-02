Il borgo più ETRUSCO d’Italia si trova nella maremma laziale | Si tratta del posto più amato dagli albanesi, la storia lo dimostra

Il borgo più etrusco d’Italia regala a ogni visitatore un’emozione unica, che fonde la pace donata dalla natura all’importanza della storia.

Si tratta di un piccolo gioiello immerso nella splendida area della Tuscia popolato da poche decine di abitanti.

Qui tra boschi, prodotti locali di irresistibile bontà, ci si può immergere in uno scenario fatto di vera pace.

Il bello è che questo comune così speciale si trova a due passi dalla capitale d’Italia. Scopri come si chiama e qual è la sua posizione esatta per sceglierlo come destinazione della tua prossima indimenticabile gita fuori porta.

Se vuoi vivere un’esperienza autentica e andare alla scoperta dei luoghi in cui si respira un’aria incontaminata allora il borgo etrusco fa proprio al caso tuo.

Il borgo più etrusco d’Italia, un angolo di paradiso a poca distanza da Roma

Il borgo di cui parliamo è un piccolo comune che sembra stato creato apposta per chi cerca un angolo di relax lontano dal caos. Sebbene si trovi a pochissima distanza dalla capitale, qui, tra paesaggi mozzafiato fitti boschi e verdeggianti colline prodotti tipici deliziosi tra cui vini e formaggi, casette in pietra e stradine di ciottoli che richiamano l’architettura medioevale, ogni visitatore riesce a staccare la spina e a godere della bellezza del posto.

Il Comune in questione ha origini antiche che risalgono all‘epoca romana. Le prime testimonianze documentabili dell’esistenza del luogo però sono del 1200. Nel corso del tempo si è sviluppato sempre di più, attraversando Medioevo e Rinascimento e conservando il suo fascino, rimasto intatto fino ai giorni nostri. Scopri dove si trova esattamente il borgo più etrusco d’Italia e come mai sta diventando una meta molto amata dai romani e non.

Il gioiello incastonato tra Maremma e Tuscia

Il borgo più etrusco d’Italia si trova sulla strada che collega Cellere a Vulci ed è una frazione di Cellere, Comune in provincia di Roma. La cittadina laziale si trova tra la Tuscia Viterbese e la Maremma Laziale, proprio nel cuore della regione e a renderla una destinazione unica per gite fuori porta rilassanti è il contesto di quiete in cui è immerso.

Il borgo più etrusco d’Italia si chiama Pianiano e si trova a soli 125 km dalla città eterna. Nel 1600 a governare questo Comune era la famiglia dei Farnese, che però perse il feudo, a causa di un epidemia di malaria. Questo piccolo gioiello del Lazio oggi conta poche decine di abitanti, proprio perché nel corso del XVIII secolo è stato completamente abbandonato e riscoperto solo in epoche recenti.