Il borgo più MEDIEVALE d’Italia si trova nel Lazio | Posto incantevole perfetto per San Valentino

Se sei alla ricerca di un posto romantico, non perderti il borgo più medievale d’Italia. Si respira un’atmosfera da batticuore.

Qui c’è un’aria magica e il bello è che si trova a pochi passi dalla capitale.

Scopri qual è il borgo perfetto dove trascorrere la Festa degli innamorati insieme alla tua dolce metà.

Questo posto incantevole sembra stato costruito per San Valentino e per celebrare l’amore.

Il borgo più medievale d’Italia incanta tutti i visitatori, grazie alla sua bellezza e alla storia che ha contraddistinto le sue origini.

Il borgo più medievale d’Italia dove respirare un’aria magica in una cornice d’altri tempi

Ormai le festività natalizie sembrano soltanto un ricordo lontano. Ben presto infatti, arriverà la festa dell’amore, che cade come ogni anno il 14 di febbraio, giorno in cui si celebra di San Valentino protettore degli innamorati. Ci sono tantissimi posti romantici in Italia dove per poter festeggiare questa ricorrenza, un anniversario o dove fare semplicemente una passeggiata all’insegna della bellezza. Nella regione Lazio c’è un borgo che sembra fatto apposta per trascorrere dei momenti da batticuore insieme alla propria metà della mela.

Non è solo il luogo da visitare in coppia ma una meta perfetta per chi cerca l’incontro tra arte e natura e per chi ama la storia. Questo luogo incantato si trova a pochi passi dalla capitale. Scopri qual è il suo nome, che cosa c’è di bello da vedere e perché incanta tutti coloro che decidono di far visita a questo comune così speciale.

Il Comune ideale per chi è innamorato

La città di cui parliamo si trova ad appena 70 km più a sud della capitale e più precisamente nella valle del Sacco, in provincia di Latina. Il borgo perfetto per San Valentino e non solo è Sermoneta, e come abbiamo detto, il suo fascino è racchiuso nella sua storia, Sermoneta infatti, è un comune medioevale famoso per l’architettura dell’epoca, che è rimasta intatta fino ai nostri giorni. Qui si respira ancora un’aria antica e il tempo sembra essersi fermato.

Turisti e local fanno a gara per vedere il castello Caetani, che sovrasta questo borgo e che ammalia tutti, grazie alle sue sale, risalenti al VIII secolo. Inoltre il centro storico di questo borgo speciale del Lazio è racchiuso da una cinta muraria che ancora oggi conserva intatto il suo pregio originale. Inoltre le aree verdi che circondano il Comune sono ideali per una passeggiata in mezzo alla natura e pertanto vengono apprezzate anche da chi ama catturare scatti di scorci da cartolina e da coloro a cui piace dedicarsi al trekking.