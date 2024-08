Il caldo è diventato insopportabile? Ecco finalmente il bonus più atteso: casa fresca per sempre | Paga tutto il Governo

Così il caldo non sarà più un problema: il bonus più atteso è arrivato

Uno dei problemi che affligge tutti gli italiani in queste settimane è il caldo. Sebbene d’estate ci si aspetti che le temperature siano alte e che l’umidità si faccia sentire, di fatto negli ultimi anni la situazione sembra essere fuori controllo.

A complicare la questione è il riscaldamento globale che, a causa delle emissioni nell’atmosfera e della vita quotidiana che tutti conduciamo, ha pessime conseguenze sulla regolazione del clima e sul normale scorrere delle stagioni, ognuna con la sua temperatura.

Se anche tu, quindi, di queste temperature non ne puoi proprio più ma, al momento, in casa non hai ancora un dispositivo che rinfreschi gli ambienti e ti faccia sentire meglio, ecco qual è il bonus che fa al caso tuo.

Cos’è il bonus condizionatore

Oggi come oggi, se si acquista un condizionatore è possibile approfittare di agevolazioni fiscali importanti. Non si tratta di un bonus specifico in sé e per sé ma è un sistema di sgravi che consente appunto a chi sostiene questa spesa di recuperare parte della somma elargita per il condizionatore, che è già qualcosa. Complessivamente, sono quattro le iniziative che consentono di portare in detrazione i sistemi di climatizzazione. Il primo è il bonus mobili, previsto per l’acquisto di component d’arredo all’interno di una manutenzione ordinaria di un edificio o durante la sua ristrutturazione edilizia. In questo caso, su un limite di spesa massimo di 5mila euro si ha una detrazione IRPEF del 50%.

La seconda modalità di detrazione della spesa del condizionatore è il bonus ristrutturazione: anche in questo caso la percentuale di detrazione massima è del 50% e la si applica se si installano sistemi di climatizzazione con pompa di calore, entro il tetto massimo di 96mila euro.

Gli altri due modi

Terza modalità per avere la detrazione sul condizionatore è l’ecobonus, volto a migliorare l’efficientamento termico ed energetico degli edifici. Questa permette di portare in detrazione fino al 65% le spese complessive sostenute: non si tratta solo del condizionatore ma anche di tutti i lavori realizzati nell’ottica dell’efficientamento.

Infine c’è ancora il superbonus: con uno sgravio del 70%, questo si applica solo se l’installazione del climatizzatore avviene in un condominio, è legata ad altri eventi trainanti previsti nel superbonus e comporta un miglioramento di due classi energetiche per la casa.