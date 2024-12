Il cancro mi ha devastata, anno orribile | La conduttrice non ne fa più mistero: la Clerici trattiene a fatica le lacrime

Drammatica testimonianza nel corso di una puntata di ‘È sempre mezzogiorno’, il talk show condotto tutti i giorni da Antonella Clerici

Prosegue con molti alti e pochi bassi il talk show quotidiano condotto da Antonella Clerici. Com’è noto ‘È sempre mezzogiorno‘ è sorto sulle ceneri de ‘La prova del cuoco‘, un programma che ha fatto la storia della RAI.

Nonostante le mille perplessità che ne hanno accompagnato la nascita, il nuovo programma condotto dalla presentatrice milanese sta riscuotendo un significativo successo di pubblico. Un interesse che Antonella Clerici sta cercando di tenere vivo il più possibile.

Tra giochi, ricette e interviste agli ospiti che di volta in volta si sottopongono alle domande della conduttrice, ‘È sempre mezzogiorno‘ scorre che è un piacere imponendosi come il principale programma di intrattenimento dell’azienda di Viale Mazzini.

Nel corso della puntata di martedì scorso al cospetto della Clerici si è presentata una sua illustre collega, un altro punto di riferimento della programmazione dell’emittente pubblica che ha rilasciato alcune dichiarazioni a dir poco sconvolgenti.

Antonella Clerici non riesce a non piangere: è successo tutto in fretta

La bionda conduttrice ha ospitato nel suo cooking show mattutino Paola Perego, la quale ha parlato a cuore aperto tracciando il bilancio di un’intera stagione e di un anno, il 2024, ormai prossimo alla fine.

Rispondendo a una domanda precisa e circostanziata della Clerici, la Perego si è lasciata andare a una confessione a dir poco agghiacciante che ha lasciato senza parole sia il pubblico presente in studio che la stessa intervistatrice.

Antonella Clerici sotto shock e non potrebbe essere altrimenti: tutti i dettagli

La co-conduttrice di ‘Citofonare Rai Due’ ha svelato di aver dovuto combattere con un tumore, un dramma di cui avrebbe fatto, ovviamente, volentieri a meno: “Mi piacerebbe poterti dire ‘Ah si alla fine è andata tutto bene, posso fare un bilancio positivo’. Invece no, non mi va. Non voglio fare un bilancio positivo. Sarà andato pure tutto bene, però il cancro lo potevo evitare“.

Una ragione in più per voltare completamente pagina e sperare in un 2025 più sereno e soprattutto all’insegna della buona salute: “È stato un anno orrendo e non vedo l’ora che finisca“. Difficile, se non impossibile, darle torto. E non a caso Antonella Clerici ha condiviso in toto l’auspicio della collega, augurandole un nuovo anno molto diverso da questo.