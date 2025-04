Il caso Ilaria Sula, bugie e realtà: chi è davvero Mark Samson? Le indagini si allargano

Il caso dell’omicidio di Ilaria Sula continua a svilupparsi in modo complesso. Non si tratta più soltanto di analizzare ciò che è avvenuto tra le mura dell’appartamento in via Homs, dove la giovane è stata uccisa, ma di comprendere se davvero Mark Samson, il 23enne attualmente detenuto con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, abbia agito da solo.

Gli investigatori cercano la rete dietro il delitto

Nelle ultime ore, gli investigatori della Squadra Mobile di Roma e della polizia scientifica hanno sequestrato alcune paia di scarpe trovate nell’abitazione che il giovane condivide con i genitori. L’attenzione su questo dettaglio non è banale: si cerca di capire a chi appartenessero esattamente — se a lui, ai genitori, o ad altri familiari — e soprattutto se possano ricondurre a tracce o impronte lasciate nei luoghi chiave dell’inchiesta, come la casa stessa o il burrone a Capranica Prenestina dove è stato ritrovato il corpo della vittima.

L’ipotesi di un’azione non completamente solitaria da parte di Samson non è esclusa. L’eventuale coinvolgimento parziale di persone a lui vicine è al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo le ore successive al delitto con un’attenzione particolare alle dinamiche familiari e alla gestione della scena del crimine.

Bugie e realtà: chi è davvero Mark Samson?

Uno dei fili conduttori dell’indagine è l’emersione, a posteriori, del vero profilo psicologico e sociale del ragazzo. Un elemento che ha colpito gli investigatori è la portata delle menzogne costruite nel tempo, sia nei confronti di Ilaria che verso i suoi stessi genitori. Mentre tutti credevano che fosse prossimo alla laurea in Architettura, in realtà Mark aveva dato un solo esame e formalizzato il ritiro dal percorso di studi. È quanto emerso dall’analisi del suo libretto elettronico universitario, acquisito come prova.

Questa bugia non è solo un dettaglio secondario. Diventa piuttosto un indicatore di un doppio binario esistenziale, che pare aver caratterizzato la vita del giovane: da un lato, un’immagine costruita e raccontata agli altri, dall’altro, una realtà fatta di fallimenti, solitudine e forse un senso crescente di pressione e perdita di controllo.

Molti interrogativi restano ancora aperti: che tipo di relazione aveva con Ilaria nei mesi precedenti? Era davvero il momento della separazione a rappresentare una minaccia insostenibile per lui, o c’erano segnali precedenti di fragilità, di ossessioni o di disagio psichico che erano rimasti invisibili o inascoltati?

La lettera dal carcere e la risposta della famiglia Sula

Il tentativo di Mark Samson di spiegare ciò che ha fatto è arrivato in una lettera manoscritta, inviata ai genitori di Ilaria. Una pagina che cerca di esprimere rimorso, ma che ha suscitato una reazione ferma e dolorosa da parte della famiglia Sula.

Nella lettera, Samson scrive: “Non so cosa mi sia accaduto”. Ammette la sua colpa, dice di non cercare giustificazioni, parla di “impazzimento di dolore”. Il tono è apparentemente contrito, ma la sensazione che ha lasciato nei genitori di Ilaria è molto diversa. La loro risposta, affidata all’avvocato Giuseppe Sforza, è netta: non accettano le scuse.

Per loro, quelle parole non sembrano esprimere un’autentica presa di coscienza della gravità dell’atto, quanto piuttosto una forma di narrazione autoreferenziale, che riporta l’attenzione sul colpevole più che sulla vittima. È un sentimento che molte famiglie di vittime di femminicidio conoscono bene: quando il dolore si somma alla frustrazione di percepire che chi ha ucciso tenta comunque, anche dal carcere, di raccontare la propria versione.

Un caso che interroga la giustizia, la società e i modelli relazionali

Questo non è soltanto un caso di cronaca nera. È anche una storia che si inserisce nel quadro più ampio dei femminicidi in Italia, un fenomeno purtroppo ancora frequente, spesso preceduto da segnali ignorati o minimizzati. E che interroga, ancora una volta, il ruolo delle famiglie, delle università, delle amicizie e delle istituzioni nella prevenzione della violenza nelle relazioni.

Nel profilo di Mark Samson si ritrovano elementi ricorrenti in altri casi simili: isolamento sociale, menzogne sistematiche, incapacità di gestire il rifiuto. La violenza non nasce all’improvviso. Matura nel tempo, si insinua nei silenzi, nelle omissioni, in una cultura che ancora fatica a riconoscere e affrontare i comportamenti di controllo e dipendenza emotiva come segnali di pericolo.

L’indagine va avanti, con la polizia alla ricerca di ogni frammento utile a chiarire ruoli, tempi e responsabilità. Ma quel che resta, mentre si cerca di ricostruire i fatti, è il dolore di una famiglia e una giovane vita spezzata in modo irreparabile. E, forse, la consapevolezza che le risposte non stanno solo nelle aule di tribunale, ma anche nella capacità collettiva di leggere meglio i segni del disagio prima che sia troppo tardi.

