Il compleanno della Lazio vale tre punti: 0-1 a Verona, decide l’autogol di Nelsson

La Lazio festeggia il 126° compleanno nel modo più concreto: tre punti in trasferta. Al Bentegodi finisce 0-1 contro l’Hellas Verona nella 20ª giornata di Serie A, grazie a un autogol di Nelsson al 79’. Per i biancocelesti è il ritorno alla vittoria dopo quasi un mese, dall’1-0 al Parma del 13 dicembre, e la sensazione è quella di un sollievo che pesa più del punteggio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il compleanno della Lazio e il gol che sblocca la serata al Bentegodi

La partita resta a lungo in equilibrio, poi la Lazio trova l’episodio decisivo in una giocata costruita sulla corsia. Lazzari accompagna l’azione, si inserisce alle spalle di Cancellieri e mette in mezzo un pallone teso: la deviazione di Nelsson cambia traiettoria e beffa Montipò, trasformando il cross nel più classico degli autogol. È il 79’ e basta a spostare la serata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lazio-Verona, una gara di pazienza e di dettagli

Il copione, soprattutto nella parte centrale, non regala strappi continui: più attenzione che spettacolo, più letture che rischi. La Lazio gestisce tempi e distanze, limita gli spazi al Verona e prova a colpire quando si apre il varco giusto. Dall’altra parte i gialloblù cercano ritmo e coraggio, ma faticano a trasformare la pressione in occasioni pulite. L’1-0 arriva proprio quando la partita sembra scivolare verso un finale di nervi.

I nuovi volti della Lazio: Taylor subito titolare, Ratkov entra nella ripresa

Serata significativa anche per i debutti. Maurizio Sarri manda Taylor dal 1’, dentro un attacco ridisegnato: Isaksen, Noslin e Cancellieri compongono un tridente inedito, necessario anche per l’assenza per squalifica di capitan Zaccagni. Nella ripresa arriva anche Ratkov, inserito dal 55’ al posto di Noslin: minuti utili per prendere contatto con intensità, riferimenti e richieste tattiche. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il caso nel finale: proteste del Verona, Guida non va alla review a bordo campo

Nel finale si accende l’episodio che alimenta i rimpianti del Verona. In area laziale nasce un’azione confusa, poi un contatto che coinvolge Provedel e Valentini: i padroni di casa chiedono il rigore, ma l’arbitro Guida non viene richiamato alla on-field review e la gara prosegue. Nel recupero l’Hellas prova l’assalto, spinge, carica il Bentegodi, ma la Lazio regge e porta a casa il risultato.

Sarri dopo Verona-Lazio: “Felice soprattutto per i tifosi”

Nel dopo partita Sarri lega la vittoria al sentimento del pubblico biancoceleste, sottolineando l’impatto della serata anche sul piano emotivo. Il tecnico parla di una stagione complicata, segnata da limiti e continui aggiustamenti, ma ribadisce di trovare comunque energia nel lavoro quotidiano. Sui nuovi, frena: le indicazioni sono buone, però per un giudizio vero servono allenamenti, tempo e contesto. In una frase riassume la cautela: “Per ora sono sensazioni”, senza trasformarle in sentenze.

Verona fermo a 13 punti: la corsa salvezza resta in salita

Per l’Hellas la sconfitta pesa perché arriva dopo il 2-2 del Maradona contro il Napoli, rimonta che aveva dato ossigeno e fiducia. Stavolta, invece, i punti non arrivano: il Verona resta nelle zone basse della classifica, a quota 13, in piena bagarre salvezza. La prestazione non è priva di segnali, ma l’episodio decisivo gira storto e condanna a un’altra serata senza bottino.