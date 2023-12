Il cospirazionista Alex Jones torna su X, l’annuncio di Elon Musk

(Adnkronos) –

X ripristinerà l'account del cospirazionista americano Alex Jones dopo che un sondaggio condotto fra gli utenti, a cui hanno risposto due milioni di persone, ha sostenuto, con una larga maggioranza la sua riammissione, ha reso noto il proprietario della piattaforma, Elon Musk. "Le persone si sono espresse e così sarà", ha affermato. Il 70 per cento delle risposte sono state favorevoli a Jones, autore del sito web Infowars. In precedenza, sotto la direzione di Musk era stato ripristinato, fra gli altri account sospesi riammessi, anche quello di Donald Trump. Anche Apple, Youtube e Facebook avevano cancellato post di Jones, denunciando la violazione delle norme interne. Lo scorso anno, un tribunale gli aveva imposto il risarcimento di 1,1 miliardi di dollari per i danni arrecati alle vittime della sparatoria della Sandy Hook, dopo che aveva sostenuto che i morti erano attori ingaggiati dal governo americano nel quadro di un piano per sequestrare le armi alla gente.

