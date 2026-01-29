Il decreto PNRR taglia burocrazia: carta d’identità “lunga”, ISEE d’ufficio e tessera elettorale digitale

Il decreto-legge collegato a PNRR e politiche di coesione, atteso in Consiglio dei ministri il 29 gennaio, arriva con un obiettivo dichiarato semplice: far pesare meno la macchina amministrativa sulla vita quotidiana, mentre l’Italia corre verso la scadenza 2026 del Piano e verso una fase in cui ogni ritardo ha ricadute politiche, sociali e finanziarie. Il testo affianca norme di governance e strumenti operativi a misure che parlano direttamente ai cittadini: documenti che durano di più, certificazioni acquisite d’ufficio, passaggi al digitale che promettono meno file e meno carte. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Carta d’identità elettronica per over 70: durata estesa e nuove regole di utilizzo

La misura più immediata riguarda la carta d’identità elettronica rilasciata a chi ha almeno 70 anni: per i nuovi rilasci, a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione, la validità viene portata a 50 anni e il documento resta utilizzabile anche ai fini dell’espatrio.

Per le CIE già rilasciate agli stessi cittadini, l’impostazione è diversa: oltre il decennio, il documento resta utilizzabile soltanto sul territorio nazionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche come documento di riconoscimento, senza valore per uscire dall’Italia. È un dettaglio che evita fraintendimenti e che, nella pratica, costringerà molte persone a distinguere con attenzione l’uso “interno” da quello “internazionale”.

C’è poi una finestra temporale significativa: dal 1° novembre 2026 i titolari over 70 potranno chiedere il rinnovo anche prima della scadenza. Segnale che riconosce un tema spesso sottovalutato: la sicurezza tecnologica evolve, e il legislatore prova a tenere aperta una porta per aggiornare certificati e componenti digitali, senza scaricare sul cittadino l’obbligo di un rinnovo periodico.

ISEE acquisito d’ufficio: meno carta per famiglie e studenti, più oneri per gli enti

La norma destinata a incidere di più sul quotidiano di famiglie e studenti è quella che consente a scuole, università, Comuni e altre amministrazioni che erogano prestazioni sociali agevolate di acquisire d’ufficio dall’INPS, tramite Piattaforma Digitale Nazionale Dati, le informazioni ISEE strettamente necessarie.

Per l’utente significa ridurre passaggi ripetuti, allegati, copie, corse al CAF per dimostrare dati che lo Stato già possiede. Per l’ente significa invece mettere in sicurezza flussi informativi, garantire tracciabilità degli accessi, formare personale e gestire responsabilità su dati sensibili. Il rischio è noto: ciò che appare “semplice” al cittadino può trasformarsi in complessità interna per uffici con organici ridotti e competenze digitali non omogenee. Su questo terreno si misurerà la credibilità del decreto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tessera elettorale digitale: ANPR, decreti attuativi e ruolo del Garante

Il decreto introduce la possibilità di rilascio della tessera elettorale in modalità digitale, basata sui dati integrati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Il passaggio non è automatico: le caratteristiche tecniche, l’eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalità di utilizzo saranno definite con uno o più decreti entro dodici mesi, sentiti Garante Privacy e Conferenza Stato-città.

Qui sta il nodo politico-amministrativo: la norma “apre”, ma la realtà dipenderà dal tempo necessario per trasformare l’apertura in un sistema che funzioni ai seggi, con soluzioni pratiche anche per chi non usa smartphone o strumenti digitali. La coesione sociale passa pure da questo: innovare senza lasciare indietro nessuno. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Addio alle ricevute POS da conservare: verso la prova digitale del pagamento

Sui pagamenti, il testo interviene con un principio chiaro: ai fini dell’articolo 2220 del Codice civile, possono essere utilizzati i tracciati digitali dei pagamenti effettuati con terminali abilitati alle carte e altre modalità digitali.

È una razionalizzazione coerente con la transizione già in corso: la prova del pagamento non coincide con un foglietto di carta che sbiadisce, ma con un dato registrato e verificabile. Per imprese e cittadini significa meno archiviazione materiale e meno adempimenti di facciata, senza cancellare i controlli, che semplicemente cambiano forma.

Studentati e Intercity: semplificazioni che toccano casa e mobilità

Nel decreto trovano spazio scelte con impatto più strutturale. Il Commissario straordinario per i posti letto universitari resta in carica fino al 31 dicembre 2029, in modo da monitorare e accompagnare la fase esecutiva legata alla Missione 4 del PNRR.

Sul fronte dei trasporti, il testo avvia la procedura competitiva per i servizi ferroviari Intercity, richiedendo analisi di mercato e lotti contendibili secondo criteri dell’Autorità di regolazione dei trasporti; inoltre istituisce Asset Ferroviari Italiani S.p.A. (AFI) per garantire accesso non discriminatorio al materiale rotabile e sostenere la concorrenza nei contratti di servizio pubblico.

Sono tasselli che raccontano un’idea di Stato meno “certificatore” e più “infrastrutturale”: creare condizioni perché i servizi funzionino e perché la spesa PNRR resti nei binari previsti.