Il derby di Roma: le tensioni, gli scontri e il controllo del territorio

Poche partite, nel panorama calcistico italiano, riescono a catalizzare l’attenzione come il derby della Capitale. Lazio-Roma, oltre la classifica, è un evento che si porta dietro anni di rivalità, memoria collettiva, un’identità urbana divisa in due colori. Ma le ore che precedono il calcio d’inizio, a Roma, non significano solo attesa: anche gestione, controllo, nervi tesi. E stavolta, la tensione si è manifestata con una veemenza che ha obbligato le forze dell’ordine a una risposta decisa.

L’Olimpico in attesa, la città in allerta

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.30, due fronti paralleli hanno infiammato il pre-partita: da un lato circa 500 tifosi romanisti, partiti da un noto punto di ritrovo in zona Ponte Duca d’Aosta, dall’altro centinaia di laziali che si sono mossi verso Ponte Milvio. Entrambi i gruppi hanno dato vita a momenti di forte frizione con le forze dell’ordine, con lancio di oggetti, cariche e l’impiego di idranti.

Due fronti di scontro in simultanea, con il fiume Tevere a separare gli animi

Le due tifoserie non si sono mai incontrate direttamente – e questo è già un primo segnale che la macchina organizzativa ha tenuto – ma gli episodi registrati mostrano quanto la pressione sociale intorno al derby continui a manifestarsi anche fuori dallo stadio. I romanisti, molti col volto coperto, hanno cercato il contatto con il cordone di polizia nei pressi del bar River, luogo simbolico del pre-partita giallorosso. Ne è nato un lancio di bottiglie e oggetti contro gli agenti, che hanno respinto il gruppo mantenendo il perimetro.

Contemporaneamente, a qualche centinaio di metri, sul versante opposto del Tevere, è stato un gruppo di tifosi laziali a spingersi fino a Ponte Milvio. Anche in questo caso, le forze dell’ordine sono state prese di mira con lanci e spintoni, rispondendo con l’uso di idranti per disperdere il gruppo. La simultaneità delle azioni, se non coordinata, è quantomeno significativa: racconta un clima che resta teso, malgrado le numerose misure messe in campo

Un derby che continua a interrogare la città

È un copione noto, ma non per questo meno delicato. Ogni derby romano è una sfida anche per l’ordine pubblico. Lo sanno bene in Questura, dove il dispositivo di sicurezza è stato costruito con largo anticipo. Non si tratta solo di presidiare l’area intorno allo stadio: l’intera zona nord della città, con i suoi snodi urbani tra il Foro Italico e Ponte Milvio, viene trattata come un grande perimetro sensibile, da bonificare, monitorare, tenere sotto controllo.

Le bonifiche delle aree sensibili sono partite già dal mattino di sabato. Gli impianti di videosorveglianza, sia quelli interni allo stadio che quelli esterni nei punti chiave del quartiere, sono stati spinti al massimo delle loro capacità, per offrire agli operatori sul campo il supporto necessario a prevenire – o a reagire in tempo reale – a ogni comportamento pericoloso

Le scenografie autorizzate e il tentativo di contenere l’illegalità

Dietro la tensione palpabile, però, resta anche lo sforzo di rendere il derby un momento di espressione identitaria, senza che questo significhi necessariamente conflitto. Per questo motivo, come specificato dalla Questura in una nota, si è cercato di facilitare l’allestimento delle coreografie da parte delle tifoserie. Già dal venerdì, infatti, alcuni gruppi organizzati sono stati autorizzati ad accedere ai propri settori per predisporre gli striscioni e i materiali scenici.

L’idea è quella di mantenere la ritualità del derby, incanalando l’energia delle curve in una forma espressiva che abbia una dimensione visiva e narrativa, non violenta. Non è un processo facile. Ma la suddivisione degli spazi, l’ingresso scaglionato, la presenza costante dei funzionari di pubblica sicurezza servono proprio a evitare che il confine tra passione e scontro venga superato.

Vivibilità e fermezza: il doppio binario del piano sicurezza

La strategia delle forze dell’ordine, anche in questa edizione del derby, si muove su un doppio registro: da un lato garantire la vivibilità degli spazi, evitando militarizzazioni eccessive che finirebbero per inasprire gli animi; dall’altro, mantenere una linea di fermezza contro qualsiasi comportamento illegale. È una linea sottile, e i fatti del pomeriggio dimostrano quanto sia necessario calibrare ogni scelta.

Il sindacato di polizia ha già fatto sapere che il dispositivo attuale sta mettendo a dura prova gli operatori, per via della concomitanza tra l’impegno del Giubileo ormai alle porte e l’intensificarsi degli eventi sportivi ad alto rischio. Ma intanto la macchina si muove, e lo fa con una certa efficacia: malgrado le tensioni, non si sono registrati feriti gravi né contatti diretti tra le opposte tifoserie.

Un calcio che resta potente, nel bene e nel male

Il derby della Capitale non è solo una partita. È un contenitore denso, che riflette le pulsioni profonde di una città che ama dividersi, ma non rinuncia mai alla teatralità. La violenza resta un problema, e ogni episodio come quelli di oggi ce lo ricorda. Ma esiste anche un altro lato, che continua a esprimersi nelle coreografie, nei cori, in quella tensione rituale che – se incanalata – può ancora avere un valore.

Resta da vedere se il modello di sicurezza applicato oggi, fatto di anticipazione, bonifica e gestione simbolica degli spazi, potrà diventare anche una chiave di lettura per eventi futuri. Per ora, la città resta in equilibrio precario tra identità e rischio. Ma il fischio d’inizio è vicino, e Roma — come sempre — si prepara a raccontarsi, ancora una volta, attraverso novanta minuti di calcio e tutto quello che li precede.

