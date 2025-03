Il diritto di sciopero sotto attacco: chi si adegua e chi resiste

Il diritto di sciopero, pilastro della democrazia e strumento di bilanciamento nei rapporti di forza tra lavoratori e aziende, sta vivendo un periodo di forte tensione. Lo scontro tra chi lo difende e chi, invece, si adegua alle nuove restrizioni imposte dalla Commissione di Garanzia, sta delineando uno scenario in cui la tutela dei diritti sembra sempre più sacrificata sull’altare della concertazione e della moderazione sindacale.

Lo schema collaudato della narrazione anti-sciopero

Da anni assistiamo a un processo sistematico di delegittimazione del diritto di sciopero. Il mainstream ha costruito una narrazione in cui le mobilitazioni dei lavoratori vengono dipinte come un fastidio, un danno per i cittadini, un atto di protesta fine a sé stesso. Il messaggio è chiaro: chi sciopera intralcia il paese, chi lotta per condizioni migliori viene criminalizzato. Nel frattempo, le limitazioni imposte dall’alto vengono accettate senza un vero dibattito pubblico.

Eppure, c’è una verità innegabile: il diritto di sciopero è uno strumento fondamentale per riequilibrare il confronto democratico tra lavoratori e datori di lavoro. È l’unico strumento di pressione reale nelle mani dei lavoratori per ottenere miglioramenti salariali e normativi. Senza sciopero, la contrattazione diventa una mera formalità.

Lo strappo nel negoziato per il CCNL Mobilità AF

Un episodio emblematico di questa deriva si è verificato nel negoziato per il rinnovo del CCNL Mobilità AF. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTrasporti hanno deciso di chiedere la separazione del tavolo negoziale, ponendo come condizione che FAST-Confsal, ORSA e UGL Ferrovieri rinuncino alla battaglia contro le restrizioni sul diritto di sciopero.

Non c’è alcuna giustificazione tecnica a questa richiesta. Nessuna motivazione contrattuale che possa spiegarla. Si tratta di una scelta puramente politica: un tentativo di isolare i sindacati autonomi, di privarli di voce in capitolo e, soprattutto, di eliminare dal confronto chi ancora difende il diritto di sciopero con fermezza.

Nel frattempo, l’azienda osserva, aspetta e guadagna tempo. Sedici mesi di trattative senza risultati concreti e l’unico punto di discussione sembra essere l’adeguamento alle nuove restrizioni. Mentre alcuni sindacati accettano passivamente le imposizioni della Commissione di Garanzia, la controparte aziendale ne esce rafforzata, con un vantaggio tattico enorme: meno scioperi, meno conflittualità, più possibilità di imporre condizioni al ribasso.

Il ricorso legale e la battaglia giudiziaria

Non tutti, però, si arrendono. FAST-Confsal, ORSA e UGL Ferrovieri hanno impugnato davanti al Tribunale di Roma l’aumento arbitrario dei servizi minimi garantiti imposto dal Gruppo FSI. Il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto la Commissione di Garanzia ha nel frattempo recepito la nuova regolamentazione provvisoria. Un atto pilatesco che, di fatto, ha legittimato un provvedimento restrittivo senza nemmeno entrare nel merito della questione.

Ma la battaglia non finisce qui. I sindacati autonomi hanno impugnato la delibera davanti al TAR del Lazio, dove il 5 marzo si terrà la Camera di Consiglio per valutarne l’urgenza. È qui che si gioca la vera partita: non nei comunicati stampa e nelle dichiarazioni rassicuranti, ma nelle aule giudiziarie, nelle piazze e nei luoghi di lavoro.

Il silenzio di chi accetta

Quello che colpisce, in questa vicenda, è il silenzio di chi, almeno sulla carta, dovrebbe difendere il diritto di sciopero. Nessun altro soggetto, oltre ai sindacati autonomi, ha presentato ricorsi legali contro la nuova regolamentazione. Un dato che dovrebbe far riflettere.

Non solo: qualcuno ha diffuso la sentenza del Tribunale di Roma ancora prima che fosse resa pubblica dai ricorrenti. Una mossa sospetta, che lascia intendere la presenza di soggetti interessati a screditare chi lotta per il diritto di sciopero. Che si tratti della controparte aziendale o di chi, dietro le quinte, ha già accettato di firmare un contratto al ribasso, il messaggio è chiaro: meglio colpire chi resiste, piuttosto che mettere in discussione il sistema.

Un bivio per il futuro della contrattazione

Chi pensa che questa sia una battaglia di pochi, non ha compreso la portata della questione. Ciò che sta accadendo oggi determinerà il futuro della contrattazione collettiva per i prossimi decenni. Se passa il principio che il diritto di sciopero può essere limitato senza un reale dibattito democratico, allora sarà solo il primo passo verso una contrattazione sempre più sbilanciata a favore delle aziende.

Oggi è il diritto di sciopero a essere messo in discussione. Domani saranno i minimi salariali, le tutele sui licenziamenti, la sicurezza sul lavoro. Chi oggi rinuncia a difendere il diritto di sciopero, domani rinuncerà a tutto.

Il mainstream preferisce non raccontare questa battaglia. Ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. E, volenti o nolenti, il diritto di sciopero è una cartina di tornasole: distingue chi si adegua da chi resiste. Chi accetta le regole imposte dall’alto da chi continua a lottare per un mondo del lavoro più giusto.

Se chi dovrebbe difendere i diritti preferisce restare in silenzio, allora il dovere di raccontare la verità spetta a chi non ha paura di farlo.

