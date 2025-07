Il Fiuggi Guitar Festival dal 17 al 20 luglio diventa la capitale mondiale della chitarra

Dal 17 al 20 luglio, il comune di Fiuggi, in provincia di Frosinone, si trasformerà nella capitale della chitarra internazionale. È questa la promessa del Fiuggi Guitar Festival, giunto alla sua 19ª edizione, una delle manifestazioni più attese in ambito chitarristico a livello nazionale e internazionale. Il festival, che vedrà l’esibizione di artisti di altissimo livello provenienti da tutto il mondo, è diventato un appuntamento imprescindibile per gli appassionati della chitarra classica, ma anche per chi ama scoprire altri generi musicali come il jazz, il flamenco e la musica popolare.

Con il supporto della municipalità, delle Fonti di Fiuggi e della comunità locale, che da anni contribuiscono a rendere il festival un evento di grande rilievo culturale, il Fiuggi Guitar Festival è l’esempio perfetto di come la musica possa veicolare anche il turismo e la promozione di un territorio. Roberto Fabbri, chitarrista di fama internazionale e ideatore del festival, ha raccontato più volte quanto l’organizzazione di un evento come questo sia una sfida entusiasta, che coinvolge l’intera città e i suoi abitanti.

Un palinsesto ricco di eventi e concerti gratuiti

Quest’anno, il festival si arricchisce di oltre venti concerti e di numerose masterclass rivolte ai giovani chitarristi. Un’occasione imperdibile per gli appassionati e gli studenti che avranno l’opportunità di confrontarsi con i grandi maestri della chitarra e di apprendere le tecniche più avanzate. L’ingresso a tutti i concerti è gratuito, un’iniziativa che rende il festival ancora più accessibile, consolidando il suo ruolo di manifestazione di respiro internazionale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il 17 Luglio: l’inaugurazione con grandi artisti

La serata di apertura del Fiuggi Guitar Festival si terrà giovedì 17 luglio con due momenti principali: alle 17:30 nella splendida cornice di Fiuggi Fonte, presso la Sala Renella, si esibiranno Mattia Formichetti e Antonio Carbone con un duo di chitarra classica, seguito da Leonardo Gallucci e Luciano Lombardi, artista che unisce l’Italia e il Portogallo attraverso il linguaggio musicale della chitarra classica. La serata culminerà alle 21:00 in Piazza Spada, con performance che spaziano dalla chitarra classica di Mario Cosco e Ignazio Viola all’interpretazione flamenca di Fancesca Romana Fabbri, accompagnata dal Daniele Corvasce Gypsy Jazz Trio. Ma non mancherà un tocco esotico con il duo chitarristico balcanico Darko Nikcevic e Srdjan Bulatovic, che trasporterà il pubblico sulle note delle tradizioni montenegrine.

Il 18 Luglio: dalla chitarra classica al Flamenco e alla musica sudamericana

Il festival entra nel vivo venerdì 18 luglio con un programma che esplora diverse sfumature musicali. Alle 17:30, ancora una volta nella Sala Renella, si esibiranno il danese Finn Elias Svit e la flautista Rikke Petersen con un affascinante duo che unisce chitarra e flauto. L’americana Jonathan Gangi offrirà un concerto di chitarra classica, mentre alle 21:00, in Piazza Spada, sarà possibile ascoltare la magia della musica venezuelana grazie a Gabriel Guillen, per poi proseguire con l’intramontabile Fado portato in scena da Eudoro Grade e Luis Coelho. Non mancherà nemmeno un tributo alla musica popolare degli anni ’70/’80 con l’Ivan Graziani ’80 Anniversary Band.

Il 19 Luglio: le nuove promesse e la magia del Flamenco

Il sabato, 19 luglio, vedrà il debutto di giovani talenti che hanno già conquistato premi internazionali. Alle 17:30, nella Sala Renella, ci sarà il vincitore del Concorso Avigliano Guitar Competition, Giordano Sforzini, che eseguirà una performance accompagnata da Alessandro Minci. Alle 21:00, sarà il turno di un concerto di grande impatto con il Juan Lorenzo Quartet, che proporrà un’energica performance flamenca. Il pubblico avrà anche l’opportunità di ascoltare la Paola Massoni e Federico Pietroni con la loro fusione di voce e chitarra, portando sul palco un’interpretazione che unisce la passione del flamenco alla musica d’autore.

La chiusura del Festival: un viaggio musicale completo

Il festival si concluderà domenica 20 luglio con un pomeriggio dedicato agli allievi del festival, che si esibiranno alle 15:00 presso Fiuggi Fonte – Officina della Memoria, seguiti dalla cerimonia di premiazione dei concorsi. La serata finale alle 21:00 in Piazza Spada offrirà un’ulteriore panoramica di stili musicali, con il chitarrista Diego Campagna, che proporrà un repertorio di chitarra classica, e Ciro Carbone, che presenterà il suo progetto “Napoli sulla chitarra classica con Radici”. Infine, il festival si chiuderà con un grande omaggio al swing con l’Emanuele Urso BIG Band e il suo spettacolo “The King of Swing”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roberto Fabbri anima del Festival

L’ideatore e direttore artistico del festival, Roberto Fabbri, è una delle figure di riferimento nel panorama chitarristico contemporaneo. Riconosciuto a livello mondiale, Fabbri ha alle spalle una carriera costellata di successi internazionali, dalla firma di contratti discografici con Sony Music a numerose performance nei principali festival e sale concertistiche di Europa, America e Asia. La sua passione per la chitarra e il suo impegno per la diffusione di questa arte attraverso il Fiuggi Guitar Festival sono testimoniati dal suo costante lavoro per portare la musica e la cultura della chitarra in luoghi sempre nuovi, senza mai dimenticare le radici della tradizione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un Festival che guarda al futuro della chitarra

Il Fiuggi Guitar Festival rappresenta una vera e propria vetrina internazionale per la chitarra classica, ma anche un luogo di incontro e di scambio culturale. Gli appassionati non solo avranno la possibilità di assistere a concerti imperdibili, ma anche di partecipare a masterclass tenute da artisti di fama mondiale, rendendo questo evento una delle manifestazioni più importanti nel panorama musicale italiano e internazionale. Con la direzione artistica di Fabbri, il festival è destinato a continuare a crescere, promuovendo la chitarra come linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera culturale e comunicativa.

La 19ª edizione del Fiuggi Guitar Festival è una vera e propria celebrazione della chitarra in tutte le sue sfumature, un’opportunità per scoprire e apprezzare uno degli strumenti più affascinanti e versatili al mondo. Con concerti gratuiti, artisti internazionali e una programmazione ricca di eventi, Fiuggi si prepara a diventare la capitale mondiale della chitarra. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata