Il giardino più FAMOSO d’Italia lo abbiamo solo noi | Per una volta laziali e romanisti di comune accordo: qui regna la pace dei sensi

Altro che il decantato Majorelle di Marrakesh, il giardino più famoso è in Italia e non serve andare molto lontano.

Se ami il verde e la natura allora dovresti far visita a questo luogo incantevole: qui trovi cascate, arbusti specchi d’acqua e ville d’epoca.

Resterai senza parole: è uno spettacolo suggestivo di foglie, fiori e profumi unici.

Nel cuore della regione che ospita la capitale d’Italia c’è un posto che non ha nulla da invidiare al giardino di Boboli di Firenze.

Concediti il piacere di ammirare con i tuoi occhi una bellezza cinquecentesca e vivi un’esperienza lontana dai sentieri già battuti.

Giardino più bello d’Italia, lo spettacolo della natura a pochi km da Roma

Quando si pensa a dei giardini in cui passeggiare tra colori meravigliosi, profumi, foglie verdi e fiori colorati si immagina inevitabilmente il giardino di Boboli a Firenze o, addirittura, dei giardini oltre il confine nazionale. Per fortuna però non occorre espatriare per poter godere di tale bellezza. Anche restando in Italia però si trovano tantissimi esempi di ville e giardini di grande impatto.

In particolare nella regione Lazio oltre ai parchi romani noti, come Villa Borghese, il Pincio o i giardini delle ville d’epoca, c’è anche un’altra attrazione importantissima, che piace al pubblico proprio per il verde, la maestosità e la cura che si nota camminando tra le piante, le fontane, gli arbusti, gli eleganti palazzi antichi. Vediamo di quale giardino si tratta e come raggiungerlo.

La meraviglia manieristica a due passi dalla capitale

Il giardino di cui parliamo non è molto lontano da Roma, dista poco meno di 106 km dalla capitale e dunque si può raggiungere in un’ora e 44 minuti di auto. Il sito di cui parliamo sorge in una frazione di Viterbo, chiamata Bagnaia e rappresenta uno dei più famosi esempi di giardini manieristici del XVI secolo.

Questo luogo è così importante e prezioso che a partire dal 2014 è gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali, tramite il Polo museale del Lazio. Pare che sia stato sia nato da un’idea di Jacopo Barozzi da Vignola, che ha voluto la costruzione di questo complesso nel lontano 1511.

Stiamo parlando della bellissima Villa Lante. La villa vanta due bellissimi casini, circondati da un bacino che crea uno spettacolo suggestivo. Sullo specchio d’acqua infatti, si riflettono il verde e le facciate degli antichi palazzi. Qui tra cascate, verde e giochi d’acqua, sembra di essere proprio in uno scenario da fiaba. Attualmente è aperto al pubblico e questo rappresenta un’occasione da non perdere per vivere la magia di camminare attraverso la storia e toccare con mano la bellezza cinquecentesca giunta fino ai giorni nostri.