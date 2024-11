Il Governo lancia l’allarme: “Molto peggiore del Covid” | Già previsto il nuovo LOCKDOWN

Si teme la diffusione di un nuovo virus peggiore del Covid-19: ecco l’allarme del Governo che ha già messo in allerta il sistema sanitario.

La paura è tanta e lo spettro della pandemia torna a proiettare la sua ombra anche sul vecchio continente: ecco che cosa sta accadendo.

Il motivo del timore è la capacità di un virus di contagiare con estrema facilità tante persone contemporaneamente, tanto da costringere tutti a un nuovo lockdown.

Quello che è emerso sul nuovo possibile virus fa spavento, anche per l’intensità e la durata di una futura epidemia.

Scopriamo di quale tipo di agenti patogeni si tratta, come fare a difendersi e perché potrebbe essere a rischio, di nuovo, la salute di tutto il pianeta.

Nuovo virus peggiore del Covid-19, la paura di una prossima epidemia

Quello del Covid-19 è stato un virus con una diffusione a altissima scala, che ha causato una pandemia vera e propria. Come sappiamo e come abbiamo imparato negli ultimi anni però, il coronavirus non è certo l’unica malattia di cui avere paura. O meglio, una nuova pandemia potrebbe scatenarsi in qualsiasi momento. L’importante è cercare il più possibile di prevenire e di contenere gli effetti dei virus. Lo studio della comunità medico scientifica da un lato e l’osservanza delle regole di prevenzione dall’altro sono l’unico modo per proteggere la salute dell’intero pianeta.

Proprio per tale ragione il Centro per la salute e la sicurezza sul lavoro ha lanciato la seconda edizione del manuale del piano di continuità operativa per le epidemie di influenza e malattie infettive. Scopriamo che cosa è emerso e per quale motivo si è diffuso un nuovo allarme per il sistema sanitario.

L’allarme del Governo sui prossimi episodi di epidemie

A lanciare l’allarme alcuni mesi fa è stato il governo canadese, in seguito al rapporto ufficiale del sopracitato Centro per la salute e la sicurezza sul lavoro, pubblicato nel mese di giugno. Nella guida è stata avanzata l’ipotesi di un nuovo virus, che potrebbe avere gravi conseguenze, peggiori di quelle del Covid-19. Nello specifico, le previsioni parlano di un numero medio più elevato di malattie e decessi in età diverse rispetto a quelle delle influenzale annuali. La possibile futura pandemia potrebbe manifestarsi in due o tre ondate, a distanza di periodi di tempo che varieranno da tre a nove mesi e potrebbe durare fino a 5 anni.

Se si dovesse diffondere un virus di questo tipo ci sarebbero di nuovo disservizi, interruzione di distribuzione di cibo, acqua, farmaci e benzina. Anche le banche e i posti di lavoro dovrebbero attenersi, come è accaduto nel 2020 a blocchi e restrizioni, perché si renderebbe necessario un nuovo lockdown.