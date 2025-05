Il Grand Tour Dolce & Gabbana arriva a Roma: storia, lusso e stile nelle icone della Capitale

La Capitale fa da palcoscenico alla moda

Immaginate una sfilata di moda organizzata in uno dei luoghi più suggestivi del mondo, immersi nella storia e nel patrimonio culturale di Roma. Sarà questa l’affascinante scenografia del prossimo Dolce & Gabbana Grand Tour, che aprirà dal 12 al 16 luglio. Castel Sant’Angelo, Via Veneto, l’antico Foro Romano, e la splendida Villa Adriana a Tivoli saranno i palcoscenici principali per gli attesi eventi di moda. Ma la chiusura? Resta un segreto ben custodito, con l’unica certezza che non sarà il Colosseo.

Un viaggio attraverso l’Italia con Dolce & Gabbana

Alfonso Dolce e Fedele Usai, ad e dg della maison, hanno visto in questo Grand Tour la possibilità di esprimere il loro amore per l’arte e la cultura italiana. Taormina, Capri, Napoli, Palermo, Como, Agrigento, Firenze, Venezia, Siracusa sono alcune delle città che hanno ospitato il loro viaggio nel passato. Quindi, perché non la capitale dell’Italia?

Roma offre un perfetto contesto storico e culturale per dare vita alle creazioni di Dolce & Gabbana. Il Grand Tour mira a sottolineare ed esaltare il genius loci; l’unicità e la storia estetica che ogni location ha da offrire. Il risultato è un dialogo permanente tra l’alto artigianato italiano e Roma, la bellezza della città, la sua ricchezza storica e artistica, e infine il legame cinematografico intrinseco della capitale.

Dolce & Gabbana Grand Tour: il programma

Il 12 luglio, gli ospiti internazionali saranno accolti con un evento inaugurale in Via Veneto, che durante la Dolce Vita, negli anni ’50 e ’60, ha vissuto le notti magiche e sognanti delle star italiane e straniere. Seguirà la presentazione della Collezione Dolce&Gabbana Alta Gioielleria presso Villa Adriana a Tivoli, il luogo dell’otium dell’imperatore romano Adriano, il 13 luglio. La serata del 14 luglio vedrà sfilerà la Collezione Dolce&Gabbana Alta Moda nelle ruggenti rovine del Foro Romano, cuore politico, economico e religioso di Roma per gran parte della sua storia. L’evento del 15 luglio vedrà protagonista Castel Sant’Angelo, simbolo della grandezza ininterrotta di Roma. La Collezione Dolce&Gabbana Alta Sartoria sfilerà sotto gli angeli misteriosi scolpiti dal Bernini e dai suoi allievi su Ponte Sant’Angelo. L’ultimo appuntamento, il 16 luglio, segna la fine del programma con una festa che suggella il talento e il mestiere che caratterizzano le creazioni uniche della maison.

Roma è pronta a fare da sfondo a una nuova storia della moda. Gli appassionati di Dolce & Gabbana, o semplicemente coloro che amano la bellezza, aspettano con ansia di vedere cosa la maison ha programmato per questo tour veramente unico.

