Il lago vulcanico più GRANDE d’Europa lo abbiamo solo noi | Laziali e romanisti concordano su questa cosa, vanto da sempre

Il lago vulcanico più grande d’Europa si trova in Italia e in particolare nel Lazio. Da sempre è stato un vanto per tutti quanti…

Nel cuore dell’Italia c’è un posto veramente incantevole dove i paesaggi naturalistici si uniscono alla leggenda e al mistero.

Qui c’è un luogo naturale dal grandissimo valore storico che si è conquistato negli anni una fama da far perdere a tutti la testa.

Si tratta di un ampio specchio d’acqua che ha un’origine vulcanica e che ha nel suo circondario dei borghi veramente spettacolari, isole misteriose e segreti da svelare.

Il lago di cui stiamo parlando è il Lago di Bolsena. Questo incredibile posto si trova precisamente nell’Alto Lazio ed è veramente un piccolo luogo incantato che oltre ad aprire su un paesaggio stupendo, ha anche una storia incredibile.

Il lago vulcanico più grande d’Europa

Sembra che questo posto sia antichissimo, nato all’incirca 360.000 anni fa. La sua formazione è dovuta a un collasso calderico del Vulsinio, un vulcano che si trovava nella zona. Oggi lo specchio d’acqua che ha preso il suo posto ha un’estensione di circa 113,5 km².

La sua estensione è incredibile per un lago vulcanico, tanto da essere il più gande d’Europa tra i laghi di origine vulcanica. In generale invece è il quinto in Italia per grandezza. Intorno al Lago di Bolsena ci sono dei borghetti sorprendenti che hanno anche delle storie particolari. Il principale, da cui prende il nome, è proprio Bolsena di origine medievale. In questo paesino c’è un posto stupendo, ovvero la Rocca Monaldeschi che con la sua imponenza domina tutto il paesaggio circostante.

Posti da vedere nelle vicinanze

Inoltre, nella città c’è anche la Basilica di Santa Cristina dove nel 1263 c’è stato il famoso miracolo eucaristico. Questo posto è diventato un piccolo centro spirituale che viene visitato da pellegrini di tutto il mondo. Inoltre sulla superfice del lago ci sono anche due piccoli isolotti che danno un tocco di intrigo al paesaggio. Questo posto riesce a incantare tutti i visitatori con la tranquillità e il silenzio della sua vista.

Il primo isolotto è chiamato l’Isola Bisentina che può essere raggiunto principalmente in battello da Capodimonte. Questa è un’oasi verde dove si trovano dei preziosi gradini all’italiana. Inoltre, qui abbiamo anche dei bellissimi monumenti storici come la chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo che viene spesso attribuita al celebre architetto Jacopo Barozzi da Vignola. L’altra è chiamata l’Isola Martana che è però avvolta da una storia leggendaria. Infatti, si dice che Amalasunta, regina dei Goti, vi fu assassinata e ancora oggi il suo spirito vagherebbe per le sue rive.