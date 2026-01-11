Il legame covalente, il romanzo di Massimiliano Smeriglio che racconta il lutto come materia viva

C’è una scrittura che non cerca consolazione e non offre vie d’uscita facili. Il legame covalente, romanzo di Massimiliano Smeriglio pubblicato da Mondadori, appartiene a questa categoria rara. È un libro che non prova ad alleggerire il dolore, ma lo attraversa con rigore, come se fosse una sostanza da analizzare, una materia che continua a reagire anche dopo l’evento che l’ha generata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il protagonista è un professore di chimica che ha perso la moglie Marcella a causa di una malattia lunga e invasiva. La narrazione non segue una linea cronologica tradizionale: procede per ritorni, slittamenti, accumuli. Il tempo del romanzo è quello del lutto, che non avanza ma si addensa. La morte non rappresenta il punto finale, bensì l’origine di una nuova condizione dell’esistere.

Il legame covalente: la chimica come linguaggio dell’affetto

Il titolo del libro non è una metafora ornamentale. Il legame covalente, in chimica, è una condivisione profonda, una scelta di vicinanza che implica equilibrio e reciprocità. Smeriglio trasforma questo concetto in una chiave narrativa potente: l’amore come condivisione di parti essenziali di sé, non come possesso, non come fusione totale.

Il protagonista tenta di interpretare il mondo attraverso ciò che conosce meglio: la classificazione, la tavola periodica, l'ordine razionale degli elementi. Associa le persone agli atomi, attribuisce caratteristiche chimiche ai legami familiari, come se nominare potesse contenere. Ma la scrittura mostra con lucidità che la razionalità, pur offrendo una struttura, non basta a reggere il peso della perdita. La scienza diventa rifugio e, allo stesso tempo, limite.

Il matrimonio, la malattia, la cura

Uno degli aspetti più intensi del romanzo è il modo in cui viene raccontata la vita coniugale durante la malattia. L’amore non è idealizzato, non è reso eroico. È fatto di gesti ripetuti, di stanchezza, di attenzione continua, di una fisicità che cambia. La cura diventa una forma concreta di intimità, forse la più radicale.

Smeriglio evita qualsiasi compiacimento emotivo. La scrittura è asciutta, spesso trattenuta, e proprio per questo colpisce. La malattia non è solo una prova, ma una forza che trasforma gli equilibri, che modifica i ruoli, che lascia segni anche in chi resta.

Beatrice e la frattura generazionale

Il rapporto con la figlia Beatrice rappresenta uno dei nodi più dolorosi del libro. Non c’è riconciliazione facile, non c’è comprensione immediata. Beatrice rifiuta il linguaggio del padre, respinge la sua esigenza di spiegare e catalogare. In questa frattura si inserisce un conflitto profondo, che riguarda il modo di stare al mondo, di attraversare il dolore, di nominare l’assenza.

Il romanzo mostra con grande onestà come il lutto possa scavare solchi anche nei legami più intimi, come la perdita non unisca automaticamente, ma spesso separi, allontani, renda più difficili le parole.

Rabbia, responsabilità, senso

A un certo punto la narrazione si apre alla rabbia, a una tensione che va oltre il privato e tocca il tema della responsabilità collettiva. Senza trasformarsi in un pamphlet, il romanzo interroga il confine tra dolore individuale e ingiustizia sistemica. Il protagonista cerca un senso, un colpevole, una direzione per non restare immobile. È una deriva pericolosa, consapevole, che il libro affronta senza giustificare e senza condannare in modo semplicistico.

Un romanzo sulla memoria che resiste

Il legame covalente è, in definitiva, un romanzo sulla memoria come forma di resistenza. Non c’è promessa di guarigione, ma la possibilità di una trasformazione. Il dolore non scompare, cambia stato. Rimane come materia che continua a reagire, a produrre legami nuovi, diversi, meno evidenti ma non meno reali.

Con questo libro, Massimiliano Smeriglio firma un’opera letteraria matura, sobria, profondamente umana, capace di parlare del lutto senza retorica e senza scorciatoie emotive, affidandosi a una scrittura che non consola, ma accompagna.