Il leone scappa dal circo, a spasso per Ladispoli – Video

(Adnkronos) – Un leone scappa da un circo a Ladispoli, in provincia di Roma. Viene localizzato e viene ripreso dai cittadini che, chiusi in casa, lo osservano – tra stupore e preoccupazione – mentre cammina regale per le strade della località a nord della capitale.

