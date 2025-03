Il matrimonio fa ingrassare: ecco perché incide sull’aumento di peso

Il matrimonio come fattore di rischio per l’aumento di peso, in particolare per gli uomini. Lo suggerisce uno studio condotto da Alicja Cicha-Mikołajczyk dell’Istituto Nazionale di Cardiologia di Varsavia, che sarà presentato al Congresso europeo sull’obesità a Malaga. I dati mostrano come il legame coniugale triplichi il rischio di obesità per gli uomini e aumenti significativamente la probabilità di sovrappeso in entrambi i sessi.

Lo studio sul rapporto tra matrimonio e grasso: numeri e metodologia

I ricercatori hanno analizzato un campione di 2.405 persone (1.098 uomini e 1.307 donne) con un’età media di 50 anni. I partecipanti sono stati suddivisi in tre categorie in base all’indice di massa corporea (BMI):

35,3% con peso normale,

38,3% in sovrappeso,

26,4% obesi.

Oltre ai parametri antropometrici, gli studiosi hanno valutato altri aspetti legati alla salute, come il livello di alfabetizzazione sanitaria, il supporto sociale e la presenza di sintomi depressivi. Tra i partecipanti, il 59% aveva un’istruzione almeno secondaria, il 55% un’adeguata alfabetizzazione sanitaria e il 50% un supporto sociale moderato. Tuttavia, il 15% ha dichiarato di soffrire di depressione.

Matrimonio e aumento di peso: differenze tra uomini e donne

I dati raccolti evidenziano come il matrimonio sia associato a un aumento del rischio di sovrappeso per entrambi i sessi:

Gli uomini sposati hanno un 62% di probabilità in più di essere in sovrappeso rispetto ai non sposati.

Le donne sposate hanno un 39% di probabilità in più di essere in sovrappeso rispetto alle non sposate.

Il dato più eclatante riguarda l’obesità maschile: gli uomini sposati hanno una probabilità 3,2 volte maggiore di essere obesi rispetto ai non sposati.

L’età come fattore di rischio aggiuntivo

Un altro elemento significativo emerso dallo studio è l’impatto dell’età sull’aumento di peso. Con l’avanzare degli anni, il rischio di sovrappeso e obesità cresce progressivamente:

Negli uomini, ogni anno in più aumenta il rischio di sovrappeso del 3% e il rischio di obesità del 4%.

Nelle donne, l’aumento è ancora più marcato: il rischio di sovrappeso cresce del 4% e quello di obesità del 6%.

Altri fattori di rischio: alfabetizzazione sanitaria e depressione

Lo studio ha anche evidenziato il ruolo della conoscenza della salute e della condizione psicologica nell’incidenza dell’obesità, con differenze di genere:

Nelle donne, una scarsa alfabetizzazione sanitaria aumenta il rischio di obesità del 43%.

La presenza di depressione raddoppia il rischio di obesità nelle donne.

Negli uomini, questi fattori non hanno mostrato la stessa correlazione diretta.

Perché il matrimonio incide sull’aumento di peso?

Le ragioni di questa associazione non sono del tutto chiare, ma gli esperti ipotizzano diversi fattori:

Cambiamenti nello stile di vita: dopo il matrimonio, molte persone modificano le loro abitudini alimentari e di attività fisica. L’incremento della vita sedentaria e l’aumento di pasti più abbondanti e meno controllati potrebbero giocare un ruolo decisivo.

Routine e comfort: la stabilità della vita matrimoniale può portare a una minore attenzione al peso corporeo rispetto a quando si è single.

Pressioni sociali differenti: mentre le donne possono essere più attente al proprio aspetto fisico anche dopo il matrimonio, gli uomini tendono a rilassarsi di più sotto questo aspetto.

Gli autori dello studio sottolineano l’importanza di una maggiore consapevolezza sulla salute e la prevenzione dell’obesità lungo tutto l’arco della vita. L’educazione alimentare e l’adozione di stili di vita sani devono essere promossi non solo tra i single, ma anche tra le coppie sposate, affinché il matrimonio non diventi un fattore predisponente all’aumento di peso.

