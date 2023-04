Il miele di Artena è un fiore all’occhiello, parola di Davide Di Cori

Primavera: tempo di fiori e quindi di miele. Davide Di Cori della Apicoltura Di Cori, è il più giovane apicoltore di Artena (RM).

“Siamo apicoltori da tre generazioni – esordisce Davide – Il mio papà mi ha trasmesso questa passione e impegno per questo importante insetto impollinatore. Sono un apicoltore professionista gestisco 350 alveari”.

Quante varietà di miele e quali prodotti produci?

“Produco cinque tipi di miele: acacia, millefiori, millefiori macchia mediterranea, miele di coriandolo e castagno. Mi sono specializzato nel nomadismo degli alveari spostandoli a volte anche di 150 km per avere un prodotto monofloreale e cercando postazioni più adatte al loro benessere. Dal 2014 produco pappa reale, propoli e polline da quest’ultimi ricavo anche prodotti per la cosmesi. Su ordinazione si confezionano bomboniere, candele con cera di api e idee regalo per ogni ricorrenza”.

Qual è la condizione ottimale per avere del buon miele e quali sono le azioni che possiamo fare anche noi per aumentare e migliorare la produzione?

“La condizione ottimale per avere del buon miele e la conoscenza dei processi di estrazione in cui si opera a livello sanitario e organolettico del miele. Per quanto riguarda la produzione facendo parte di un settore agricolo e basato soprattutto sul clima, negli ultimi anni si verificano i tanti problemi causa cambiamenti climatici esempio inverni troppo miti e gelate primaverili dimezzando le fioriture”.

Miele industriale vs Miele Artigianale, ci puoi spiegare la differenza tra questi due prodotti?

“La differenza tra miele artigianale e industriale qui si apre un capitolo molto complicato. Quello industriale è un miele solitamente estero di bassa qualità: vari studi ci spiegano che a volte sono delle vere e proprie contraffazioni, mieli falsi, miscele di glucosi che stanno inondando il mercato europeo e italiano visto il basso prezzo. Quello ‘artigianale’ è il miele dell’apicoltore locale, il quale si impegna per portare a tavola un prodotto genuino, salutare e conforme con le caratteristiche che un miele deve avere. Ricordando che in Italia si producono Mieli riconosciuti in tutto il mondo prodotti proprio delle varie specie botaniche di cui l’Italia è ricca. Il miele italiano e un vero fiore all’occhiello non solo per l’apicoltore stesso, ma di tutta la comunità!”.

Un messaggio da inviare ai lettori?

“Vorrei far capire alle persone l’importanza delle api che è fondamentale per la nostra sopravvivenza: negli ultimi anni c’è un uso spropositato di pesticidi e diserbanti che causano la loro morte e assenza di pascolo”.

Dove si possono trovare i vostri prodotti?

“I nostri prodotti si possono trovare in alcune attività commerciali di Artena e dei castelli romani. Facciamo anche spedizioni nazionali ed estere. A breve sarà possibile acquistare direttamente in e-commerce”.

