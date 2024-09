Il Ministero della Salute lo ha annunciato: maxi richiamo dai supermercati | Controlla la dispensa e butta questo prodotto

Verifica se hai comprato anche tu il prodotto che è appena stato richiamato dal Ministero della Salute. Se lo hai acquistato, gettalo subito.

Controlla subito che cosa hai messo di recente nel carrello, la spesa alimentare può costarti cara: ecco l’annuncio del Ministero della Salute diffuso a tutta la popolazione.

Un alimento che si trova in tanti dei supermercati italiani nei giorni scorsi è stato ritirato da tutti gli scaffali per via del probabile rischio microbiologico.

Il comunicato del Ministero della Salute questa volta è chiarissimo: mangiarlo può causare infezioni, anche gravi. Non compromettere il tuo benessere e quello di chi ti sta intorno, se lo ha comprato, restituiscili al supermercato il prima possibile.

Ministero della Salute, il cibo di origine animali ritirato da tutti gli scaffali

Non basta solo fare attenzione a quello che si compra, alla qualità degli alimenti, alle etichette apposte sulle confezioni, con provenienza, scadenza e valori nutrizionali dei cibi. Bisogna anche sperare di non mettere nel carrello proprio uno degli alimenti richiamati da parte del Ministero della Salute. Nonostante i rigidi controlli infatti, può accadere che il cibo venduto attraverso i canali della GDO, la Grande Distribuzione Organizzata, che comprende i principali punti vendita alimentari, venga poi ritirato dagli scaffali. Può accadere per anomalie nell’etichetta, nel packaging, tracce di batteri e possibili contaminazioni e così via.

Purtroppo è questo il caso di un prodotto molto noto e molto amato, di origine italiana, che è stato oggetto di un urgente richiamo da parte del Ministero della Salute. Il comunicato pubblico parla di rischio microbiologico. Scopriamo che cosa è accaduto e qual è il cibo “incriminato”.

La carne richiamata dai supermercati

A essere ritirata dai supermercati è stata la carne in scatola a marchio Simmenthal, e in particolare i prodotti venduti in confezioni da 3 x 140 grammi, con il numero di lotto G156, in scadenza il 31/12/2028. I prodotti di tale lotto erano sugli scaffali dei punti vendita della regione Veneto. A produrre la carne in scatola Simmenthal richiamata è l’azienda Bolton Food S.p.a.. La carne in questione ed è stata lavorata nello stabilimento di produzione di via Matteotti 2, ad Aprilia, in provincia di Latina.

L’alimento di origine alimentare è stato oggetto del richiamo a scopo cautelativo, da parte del Ministero della Salute, perché alcune confezioni presentano un difetto di chiusura, che potrebbe dar luogo a rischi microbiologici. Per tanto, l’azienda produttrice Bolton Food S.p.a. ha invitato tutti i consumatori che hanno comprato le confezioni di Simmenthal, contraddistinte dal numero di lotto sopra indicato, a restituirle al punto vendita in cui sono state acquistate.