Il Ministro Abodi a Guidonia: fondi per scuola e skate park più grande d’Italia

Circa 500 mila euro per dotare di una palestra l’unica scuola della città che ne è priva e altri 900 mila euro per riqualificare lo skate park costruito nel 2010, mai aperto e divenuto simbolo di degrado. Questi sono gli impegni confermati dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, durante la sua visita al comune di Guidonia Montecelio. Il sindaco Mauro Lombardo lo ha accompagnato in un giro di ricognizione, illustrando sia le criticità sia gli obiettivi raggiunti, come il restyling dello stadio comunale, quasi completato.

Un restyling atteso per lo skate park

Lo skate park, progettato per essere un centro sportivo all’aperto di 6.400 metri quadrati tra via Rosata e via delle Ginestre, include spazi per beach soccer, basket, pallavolo, pattinaggio e un piccolo anfiteatro. Nonostante un investimento iniziale di oltre 400 mila euro, la struttura non è mai stata aperta e ha richiesto già nel 2012 ulteriori lavori di riparazione per 72 mila euro.

Colpa del vandalismo, ma anche di errori progettuali: nel 2011, gli skater locali avevano segnalato problemi tecnici, come la piramide centrale che rappresentava un rischio e l’assenza di coping (i bordi superiori), rendendo la struttura non a regola d’arte. Secondo i tecnici del Ministero, ora questi difetti possono essere corretti, e il restyling potrebbe essere appaltato entro 6-7 mesi.

Sport e inclusione: la visione del Ministro Abodi

La visita è iniziata alla scuola Leonardo da Vinci, dove si prevede di realizzare un campo sportivo polivalente con copertura amovibile nel cortile interno. Gli alunni hanno accolto il Ministro con una cerimonia festosa, consegnandogli cartelli con messaggi significativi.

«Il Governo deve dimostrare di saper stare al fianco dei cittadini, andando sui territori, ascoltando e collaborando per realizzare sogni e ambizioni. Non si tratta solo di risorse, ma di avere una visione della città e della socialità. Lo sport rappresenta una difesa immunitaria», ha dichiarato il Ministro Abodi.

Anche l’assessore allo Sport, Cristina Rossi, ha sottolineato il valore sociale degli investimenti: «Crediamo nella dimensione sociale degli investimenti sulla città».

Una città tra necessità e ambizioni

Guidonia Montecelio, con oltre 90 mila abitanti e 85 chilometri quadrati, ha una grande richiesta di strutture sportive. «Sport significa superamento delle barriere e lotta al degrado in un territorio al limite tra periferia romana e provincia propulsiva», ha spiegato il sindaco Lombardo.

La Regione Lazio ha confermato la collaborazione attraverso il presidente della commissione Bilancio, Marco Bertucci, mentre il Ministero, con l’area ingegneria di “Sport e Salute”, si prepara a rendere realizzabili i progetti.