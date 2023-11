“Il mio avatar in Parlamento”, la provocazione del deputato Russo sull’IA – Video

(Adnkronos) – Chissà se un giorno il Parlamento sarà abitato da 'onorevoli' avatar. Che prenderanno il posto di deputati e senatori in carne e ossa, pronti a fare dichiarazioni ai tg, alle agenzie di stampa, a lavorare nelle Commissioni, a votare in Aula. A porre questa 'suggestione' è l'azzurro Paolo Emilio Russo, che lancia sul profilo Instagram il suo 'clone digitale' con un video 'girato' dal suo scranno a Montecitorio, come se fosse reale: ''Questo potrei sembrare io, invece no, questo è il mio avatar…''. ''L'ho realizzato con un banale programma di intelligenza artificiale in pochi minuti", spiega il deputato di Forza Italia usando la voce un po' robotica del suo avatar: ''Lo utilizzerò di tanto in tanto per leggere i miei comunicati". Russo mette in guardia dall'uso improprio dell'intelligenza artificiale 'applicata' alla politica: ''Se non ti sei accorto che non sono io, allora vuol dire che abbiamo un problema perché di qui a qualche mese con lo sviluppo della tecnologia sarà praticamente impossibile distinguere la realtà da un avatar… La mia faccia e la mia voce, da una ricostruzione elettronica. Serviranno regole chiare e un po' più di attenzione rispetto a quella che normalmente dedichiamo ai video che ci sono in rete", avverte il clone di Russo a chiusura del breve saluto virtuale. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

