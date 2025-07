Il mistero dei botti notturni a Valmontone: chi e perché scatena i fuochi ogni sera tra le 23 e le 24?

Un incubo notturno per i residenti

Ogni sera, tra le 23 e la mezzanotte, un fragore insopportabile scuote la zona di via della Valletta e Colle Ciciliano, nella campagna tra Valmontone e Artena, in provincia di Roma. La quiete tipica della campagna, dove il cielo stellato è solo interrotto dal rumore di qualche animale notturno, è violata da una serie di botti che riecheggiano nell'aria come un vero e proprio bombardamento. Ma chi si trova a vivere in quella zona conosce bene quel rumore. Non è un evento isolato, non è una festa sporadica o un incidente, ma una realtà che si ripete quotidianamente, ogni notte, estate e inverno, senza sosta.

La sequenza di fuochi d'artificio, che parte puntualmente a tarda ora, non solo infrange la tranquillità pubblica, ma ha effetti devastanti sui residenti, in particolare sugli animali domestici. Cani e gatti, già abituati alla serenità di un ambiente rurale, vengono colti da un'ondata di paura. I più sensibili iniziano ad abbaiare disperatamente, scappano in preda al panico, rischiando di farsi male o addirittura di morire per stress o infarto. Si tratta di un fenomeno che, oltre ad essere una violazione del diritto alla quiete pubblica, ha anche ripercussioni fisiche e psicologiche sugli animali.

Le autorità chiudono un occhio?

C’è un interrogativo che rimbalza da tempo tra i cittadini e i più attenti osservatori della zona: perché nessuna autorità interviene su questa situazione? Se da un lato è comprensibile che i fuochi d’artificio siano utilizzati in contesti ben precisi, come le feste popolari, le celebrazioni o i matrimoni, ciò che accade a Valmontone ogni sera non sembra seguire un criterio logico o celebrativo. Non è una festa, non è un evento programmato, è semplicemente una serie di botti che partono ininterrottamente, con la medesima intensità e in modo sistematico.

L’articolo 659 del Codice Penale italiano punisce chiunque con comportamenti come questo disturbi la quiete pubblica, un reato contravvenzionale che implica una sanzione amministrativa. In parole povere, chi provoca un disturbo continuo con rumori molesti è in contrasto con le leggi italiane. Eppure, nonostante il disturbo costante e il danno evidente alla salute mentale dei residenti e degli animali, sembra che le forze dell’ordine non abbiano mai preso seri provvedimenti. Che si tratti di un’omissione volontaria o di una carenza di risorse, la domanda resta: perché questa faccenda non viene mai presa sul serio?

La spesa nascosta dietro i fuochi d’artificio quotidiani

Il mistero si infittisce quando si considerano i costi legati ai fuochi d'artificio. Ogni notte, tra le 23 e le 24, qualcuno accende decine di fuochi d'artificio. La cifra che si spende per una sequenza così regolare di esplosioni notturne è alta. La qualità e la quantità dei fuochi utilizzati suggeriscono una spesa che non può essere sostenuta senza un ritorno economico o, almeno, senza un fine preciso.

Si tratterebbe di una cifra considerevole, difficile da giustificare senza un motivo valido. Ma cosa spinge qualcuno a investire così tanto in un'attività che, oltre a non essere apprezzata, non sembra avere alcun scopo ben definito? Non ci sono eventi, feste o celebrazioni ufficiali che giustificherebbero un tale impiego di denaro in questa zona. È possibile che ci sia qualcosa di più dietro, un interesse che non è immediatamente visibile ai più? Potrebbe esserci una mano nascosta, un obiettivo non dichiarato, dietro a questa assurda routine di rumori notturni?

Un mistero che chiede risposte

Mentre i residenti sono stanchi di vedere ignorato un problema che sta erodendo la loro qualità della vita, i fuochi continuano. Ogni sera, sempre tra le 23 e la mezzanotte, il rumore invadente e angosciante squarcia il buio della campagna, con l’eco dei botti che rimbomba nelle case e nelle strade deserte. Eppure, nessuna risposta ufficiale è arrivata, e i residenti sono costretti a vivere con questa costante minaccia, senza certezze e senza soluzioni.

Il mistero dei fuochi d’artificio di Valmontone non è solo una questione di disturbo alla quiete pubblica, ma un simbolo di un’interrogazione più grande che tocca il cuore della sicurezza e della giustizia sociale. Chi accende i fuochi? Perché lo fa? E soprattutto, cosa sta davvero accadendo sotto la superficie di questo fenomeno che sembra non finire mai? Se la domanda è “cosa c’è dietro?”, allora la risposta sembra essere ancora più oscura.

