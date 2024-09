“Il motivo è questo, fatevene una ragione” | Pamela Prati, ecco perché ha sempre il collo coperto: la verità è disarmante

A distanza di tanti anni è emersa la verità inaspettata sulla famosa showgirl e ballerina italiana Pamela Prati.

L’abbiamo vista al bagaglino, al cinema, in tv, e perfino al Grande Fratello Vip 7 e in tutte, o quasi, le sue apparizioni, la soubrette si è mostrata in pubblico in un modo preciso, che, con il passare del tempo, ha insospettito il pubblico.

I fan di Pamela Prati si sono resi conto che lei ha sempre coperto il collo e, a quanto pare, non è solo una pura e semplice casualità.

Scopriamo la reale ragione per la quale Pamela Prati non mostra mai il suo collo in pubblico: nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la sua scelta fosse legata a un motivo del genere.

Pamela Prati, il motivo per cui non mostra mai il collo

Pamela Prati è una vera e propria icona dello showbiz italiano. Dopo il suo debutto, negli anni ’70, come fotomodella, poi si è fatta largo nel nel magico mondo della televisione, diventando una delle ballerine del Bagaglino. Pamela Prati ha incantato per anni il pubblico, con show di intrattenimento che sono diventati veri e propri cult come Creme Caramel e tanti altri.

Con il tempo la sua popolarità è cresciuta sempre più, per merito del suo talento e del suo innegabile fascino. Negli ultimi anni Pamela Prati ha abbandonato gli abiti da ballerina ma continua ad indossare sempre vestiti e accessori molto femminili, e pare che nei suoi outfit sia sempre presente un dettaglio, che non è sfuggito al pubblico: copre sempre il collo. In tanti si sono domandati quale sia il motivo. Scopriamo, finalmente, tutta la verità.

Perché la famosa soubrette italiana porta sempre il collo coperto

Che sia un foulard con nodo, un collier, o un abito a collo alto, una cosa è certa: Pamela Prati ha sempre il collo coperto. Inizialmente quasi nessuno ci ha fatto caso, o meglio, solo l’occhio attento dei fan più affezionati ha colto il dettaglio. Con il passare del tempo però è stato palese anche al resto del pubblico. Insomma, non può essere solo una casualità. Ma allora per quale ragione Pamela Prati nasconde il collo? Si tratta solo di una scelta di stile?

Pamela Prati ha pensato di chiarire personalmente la vicenda, perché si è resa conto che erano ormai in troppi a porre, e a porsi, questo quesito. La risposta che ha dato in merito alla scelta di coprire il collo ha spiazzato tutti. La showgirl infatti, in un’intervista inedita rilasciata alla redazione di Novella2000 ha detto che lo fa perché è chic e che non ha nulla da nascondere. Insomma, non è una decisione presa per celare rughe, cicatrici o altro, e ha perfino aggiunto: “Non sono una mummia, fatevene una ragione!”