Il Natale ortodosso di Putin, a messa con le famiglie dei soldati morti in Ucraina

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato nella notte alla messa per il Natale ortodosso nella chiesa dell'Immagine del Salvatore, nella sua residenza di Novo-Ogaryovo, fuori Mosca, dove ha invitato i famigliari di alcuni dei soldati morti in Ucraina. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo cui alla vigilia di Natale Putin "ha avuto una conversazione approfondita con le famiglie, ha parlato sia con le vedove che con i bambini" a Novo-Ogaryovo, e poi li ha invitati alla cena di Natale. Nel suo discorso di auguri, il presidente ha sottolineato che "i nostri eroi che servono nell'operazione militare speciale meritano il nostro più sincero e profondo rispetto". L'incontro con le famiglie dei soldati uccisi nel conflitto arriva all'indomani della tragica previsione del ministero della Difesa britannico secondo il quale, entro il 2024 e se le morti tra le file dell'esercito di Mosca continueranno con questo ritmo, la Russia rischia di perdere oltre 500mila uomini in Ucraina. La Difesa britannica ha spiegato come il numero dei soldati russi uccisi in media ogni giorno in Ucraina è salito a quasi 300 nel 2023. Se anche nel 2024 continuerà cosi, "la Russia avrà perso oltre mezzo milione di soldati" nella guerra scatenata il 22 febbraio di due anni fa, ha affermato il ministero. —internazionale/[email protected] (Web Info)

