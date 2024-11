Il nuovo servizio di messaggistica di Roma Capitale per ricevere info tempestive e mirate

Dopo una prima fase test su una platea di 360.000 cittadini parte la campagna sul nuovo servizio georeferenziato di Sms di Roma Capitale, grazie al quale i cittadini potranno ricevere informazioni sulla città in base alla loro zona di residenza. Con gli Sms Roma Capitale potrà dare ai cittadini notizie in merito a emergenze, aperture di cantieri, modifiche alla viabilità, interventi urgenti sui servizi essenziali (come acqua, luce ecc.), in tempo reale e geolocalizzando le informazioni.

Al cittadino che si iscriverà al servizio, infatti, verrà richiesto l’inserimento del Codice di Avviamento Postale (Cap) di residenza, al fine di ricevere informazioni sul territorio della città che maggiormente frequenta.

“Quello dell’invio di informazioni tramite Sms georeferenziati è un nuovo importante servizio che Roma Capitale vuole offrire alla cittadinanza”, così Giulio Bugarini, assessore al Personale, Servizi anagrafici ed elettorali, Attuazione del programma di mandato, Comunicazione istituzionale e Decentramento amministrativo.

“È un servizio tramite il quale vogliamo avvicinare ancora di più l’amministrazione alla vita quotidiana delle persone, fornendo loro informazioni non solo tempestivamente ma anche in modo mirato, comunicando loro solo quelle di loro reale e diretto interesse”, ha aggiunto.

Il servizio di informazioni via Sms si va ad aggiungere agli altri canali di comunicazione di InfoRoma. Per iscriversi al servizio basta andare sul sito comune.roma.it e inserire, nella sezione “Iscriviti qui“, e-mail, numero di telefono cellulare e Cap.