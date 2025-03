“Il Padrone” con Luciano Fontana al Teatro Comunale di Valmontone: tra commedia, dramma e coscienza sociale

Un grande ritorno sul palcoscenico del Teatro Comunale per Luciano Fontana

Il Teatro Comunale di Valmontone si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più attesi della stagione: “Il Padrone”, con la regia di Luciano Fontana. L’attore e regista, figura di spicco nel panorama teatrale a Roma e nel Lazio, torna sulle scene con un testo potente, capace di coniugare ironia, tensione e introspezione psicologica, offrendo al pubblico una rappresentazione intensa e attuale.

Lo spettacolo sarà in scena per due weekend consecutivi, dal 21 al 23 marzo e dal 28 al 30 marzo, per un totale di sei repliche che promettono di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

Una storia tra commedia e tragedia: il potere dell’assenza

Ambientata negli anni Cinquanta, la vicenda ruota attorno a Marcello Consalvi, un fedele ragioniere ossessionato dal suo padrone ebreo, e a Immacolata, sua moglie, una donna di grande bellezza e personalità, ma segnata da un’infelicità corrosiva che la rende cinica e violenta.

Il padrone, figura attorno a cui tutto si muove, non appare mai in scena, ma la sua presenza aleggia costantemente nelle parole e nei pensieri dei protagonisti, simbolo di potere, denaro e privilegi acquisiti in una società in trasformazione. L’opera mette in luce l’ossessione per il controllo, la sudditanza psicologica e le dinamiche di potere che ancora oggi risuonano nella nostra società.

Perché vedere “Il Padrone”?

Questa nuova produzione diretta da Luciano Fontana, con un cast d’eccezione composto da Luciano Fontana, Gaetana Carta e Mario Girardi, è uno spettacolo che colpisce per la sua capacità di coinvolgere il pubblico a diversi livelli:

È uno spettacolo scritto con maestria da Gianni Clementi: un autore capace di alternare momenti di leggerezza e ironia a spaccati di intensa drammaticità. Un equilibrio perfetto tra divertimento e riflessione: si ride, ci si commuove, si resta affascinati dalla costruzione dei personaggi e dalla loro evoluzione scenica. Atmosfere noir e un finale sorprendente: il pubblico è accompagnato in un viaggio tra luci e ombre dell’animo umano, fino a un epilogo che lascerà senza fiato.

Biglietti ancora disponibili

Lo spettacolo rappresenta un’occasione per immergersi in una narrazione intensa e coinvolgente, supportata da un cast di grande esperienza e da una regia attenta ai dettagli. Sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire questo capolavoro teatrale.

