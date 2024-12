Il paese dei LABIRINTI ha un posto ben preciso nel mondo | A pochi passi da Roma, si trova il luogo enigmatico per eccellenza

Se ti piace scoprire misteri e luoghi unici, allora il Paese dei labirinti è la tua prossima tappa obbligata.

Qui ogni angolo ha una storia da raccontare, non perderti il piacere di una passeggiata tra natura e bellezza autentica.

Il Paese dei labirinti si trova a pochi passi da Roma, nel cuore della regione Lazio e chiunque lo abbia visitato è rimasto senza parole.

Divertiti ad andare alle origini di miti e leggende che rivivono ancora oggi tra i vicoletti della cittadina laziale.

Non farti cogliere impreparato la prossima volta che organizzi una gita fuori porta proponi questa meta ai tuoi amici e compagni di viaggio.

Il Paese dei labirinti, la meta perfetta per un viaggio tra storia e mistero

Tra le vette più alte dei monti Ernici, nel cuore della regione Lazio, si erge un borgo di straordinaria bellezza, che sembra uscito direttamente da un libro di fiabe. Qui si respira un’aria pura e si può vivere un sogno ad occhi aperti. Si tratta di una cittadina votata alla genuinità, la cui cucina incontra i gusti dei palati amanti dei sapori di una volta. Il meraviglioso comune in questione infatti è anche soprannominato “città dell’olio”.

Il borgo è noto come Paese dei labirinti per via del suo centro storico, un intreccio di vicoli e viuzze, erette in epoca romana e riscoperte nel periodo medioevale. Di quel momento storico questo piccolo comune laziale conserva intatta tutta la magia, la storia e il fascino autentico. Scopri come si raggiunge, qual è il suo nome e quanto dista in auto dalla Capitale d’Italia e regalati un’emozione senza tempo.

Il borgo laziale tra le vette più alte dei Monti Ernici

Il Paese del Lazio che merita di certo una visita è contraddistinto da un’architettura che riporta subito la mente dei visitatori ai tempi degli antichi romani, perché riprende la struttura di un accampamento con porte orientate ai quattro punti cardinali, con tipiche torri merlate, la cinta muraria e le porte d’accesso laterali. Il borgo dei labirinti porta il nome di Vico del Lazio e si trova in provincia di Frosinone.

Come si legge su www.romatoday.it, poco distante dal centro di Vico nel Lazio, c’è il meraviglioso Santuario Madonna del Campo, risalente al XV-XVI secolo. Insomma, si tratta di un comune da vedere almeno una volta nella vita. Vico nel Lazio dista meno di 98 km da Roma e si raggiunge in circa un’ora e mezza d’auto.