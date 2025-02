Il paese dei QUASI 100 ammalia l’intero Lazio da sempre | Meta ideale per una gita fuori porta, qui il caos non è mai esistito

Lasciati sorprendere dal borgo dei quasi cento. Qui il fascino dell’epoca medioevale si sposa a quello della natura.

Qui tra gastronomia locale, scorci mozzafiato e resti della civiltà etrusca, potrai collezionare momenti magici.

Nel Paese dei quasi cento potrai trovare un mix di perfetto di architettura e paesaggi da cartolina, per un’escursione diversa da tutte le altre.

Visitare questo villaggio antico, immerso nel cuore del Lazio è un’esperienza che lascia il segno.

Scopri dove si trova il borgo in questione e visite le sue chiese del XIII secolo, i suoi percorsi di trekking e gusta i prodotti tipici della cucina laziale.

Il Paese dei quasi 100, il luogo che rappresenta il mix perfetto di architettura e storia

Il Paese dei quasi 100 è un piccolo villaggio, che sorge su una rupe di tufo, le cui origini affondano le radici nell’antica storia del nostro Paese, fino ad arrivare all’età del bronzo. Qui si respira un’aria magica per via delle testimonianze della civiltà etrusca, per i resti dell’epoca medioevale. Tra chiese del 1200, aria pulita, sentieri in mezzo al verde, scorci da cartolina, chiunque viene rapito dalla bellezza di questo comune.

Dopo l’età del bronzo questo luogo venne abbandonato ed è tornato a essere popolato solo attorno al 1230, quando è stato edificato il castello principale della città. Il borgo in questione si trova nel cuore del Lazio, nella zona della Tuscia romana, a due passi dalla capitale. Scopri di più sul Paese dei 100 per inserirlo nella lista delle tue prossime mete per gite e escursioni indimenticabili.

Il borgo laziale da sogno e la vicina città etrusca

Il Paese dei quasi cento conta appena 98 abitanti. Si chiama Ceri e si trova nel Comune di Cerveteri, in provincia di Roma. Per raggiungere Ceri dalla capitale, in auto, occorre meno di un’ora. La distanza è di appena 40 km. I visitatori restano affascinati da sempre dalla bellezza del posto per la presenza delle chiese risalenti al secolo XIII, la chiesa di San Nicola e quella di Santa Maria. Nella Chiesa della Madonna di Ceri si possono ammirare gli affreschi della Scuola romana del XII secolo.

Inoltre, Ceri è il punto di partenza strategico per percorsi da fare a piedi immersi tra natura rigogliosa e panorami mozzafiato. Da qui si vede tutta Cerveteri, famosa per la sua città etrusca perfettamente conservata. Gli amanti del trekking apprezzano tantissimo le escursioni che partono da qui e gli appassionati di storia antica, trovano qui il loro paradiso.