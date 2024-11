Il Paese della BERSAGLIERA esiste davvero | A 1 ora da Roma trovi un posto magnifico: qui è passata la Storia

Se sei appassionato di cinema non puoi non visitare, almeno una volta nella vita, il paese della Bersagliera: ecco dove si trova.

Qui tutto è autentico e passeggiare per le vie di questo borgo fa rivivere le suggestioni e le emozioni di un tempo.

Il posto che ha dato i natali al talento scoperto da Luigi Comencini esiste davvero e si può visitare ancora oggi.

Con una semplice gita puoi portare a casa un ricordo indelebile e fare un indimenticabile tuffo nel passato.

Non è necessario percorrere km e km, il Paese della Bersagliera si erge nel cuore del Lazio. Scopri come si chiama e come fare per raggiungerlo e assapora il piacere di una passeggiata all’insegna della vera storia italiana.

Il Paese della Bersagliere, la tappa obbligata per chi ama il cinema e la storia dell’Italia

Se ami la settima arte dice di certo conosci, o ti sarà capitato di sentir parlare della Bersagliera si tratta del personaggio femminile di uno dei film più famosi di Luigi Comencini, ovvero Pane, amore e fantasia. L’opera cinematografica ha fatto conoscere il talento dell’attrice Gina Lollobrigida e le è valsa il Nastro d’argento come migliore attrice protagonista. Al di là delle nomination agli oscar dei riconoscimenti e dei premi ottenuti, il film ha rappresentato un racconto dell’identità italiana. Da allora Gina Lollobrigida è diventata un’icona vera e propria.

Lo stile è quello del neorealismo rosa e la storia, i personaggi ma anche i luoghi che hanno fatto da sfondo agli eventi della Bersagliera sono rimasti nel cuore di intere generazioni di spettatori. Se ti piace scoprire i posti più autentici e vedere con i tuoi occhi i luoghi che hanno dato i natali alla questo film, allora ti diamo una bella notizia. Il paese della Bersagliera esiste davvero e qui sono nate anche altre personalità di spicco che hanno fatto la storia del cinema, e non solo, del nostro Paese. Scopri come si chiama e come fare a raggiungerlo.

Dove si trova il borgo in cui sono nati i più celebri personaggi italiani

Viene ricordato come il paese della Bersagliera perché si tratta della cittadina in cui è nata proprio Gina Lollobrigida. Qui è passata la storia sia perché questo borgo ha dato i natali a Lucrezia e a Cesare Borgia, sia per il legame del luogo a una storia più recente. Anche Ciccio Graziani infatti, è nato qui. Il paese della Bersagliera si chiama Subiaco e si trova nel cuore della regione Lazio, più precisamente nella rigogliosa valle dell’Aniene.

Visitare Subiaco vuol dire immergersi non solo nella storia, ma anche fare un tuffo tra natura, arte e cultura. Il borgo medioevale infatti è immerso nella cornice del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, e qui si possono visitare il Ponte di san Francesco, la Villa di Nerone, la Rocca abbaziale dei Borgia e tanti altri monumenti preziosi ricchi di fascino. Subiaco si trova a poco più di 60 minuti d’auto da Roma.