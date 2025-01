Il Paese delle FIABE è una splendida realtà laziale | Si tratta di una frazione dove regna SOLO la fantasia: perfetta per l’Epifania

Hai appena trovato la meta perfetta per la tua gita dell’Epifania, si chiama Paese delle Fiabe e si trova nel Lazio.

Puoi smettere di cercare, il nome del borgo da visitare durante gli ultimi giorni delle Feste natalizie è questo qui.

Per fortuna non serve andare dall’altro capo del mondo per immergersi in un’atmosfera da sogno. Il Paese delle Fiabe si trova a pochi passi dalla capitale d’Italia.

Farai felici i più piccoli e tornerai bambino anche tu, se sceglierai di far visita a questo borgo incantato. Chi passeggia tra le sue vie respira un’atmosfera da favola.

Rendi meno triste il ritorno alla routine concedendoti una passeggiata all’insegna della fantasia, della magia, dell’arte e del puro spirito di festa. Scopri dove si trova il paesino in cui si vive un’esperienza indimenticabile e un’emozione onirica.

Il Paese delle Fiabe, il Comune italiano dove respirare un’aria da favola

Se hai voglia di scoprire un posto unico al mondo ma non hai abbastanza tempo libero o non hai voglia di affrontare lunghi viaggi, sappi che, pur restando entro i confini nazionali, puoi trovare la meta che fa al caso tuo. Nel cuore del Lazio infatti, esiste una cittadina nota come il Paese delle fiabe.

Chi fa tappa qui si immerge in una dimensione onirica e vive delle emozioni senza eguali. Se anche tu vuoi andare alla scoperta di un comune italiano che offre uno spettacolo suggestivo a qualsiasi turista. Scopri dove si trova questo luogo incantato.

Dove si trova il luogo d’incanto nel Lazio

In Provincia di Viterbo, in una piccola frazione del famoso comune del Lazio, c’è una cittadina da sogno. Si trova a meno di due ore da Roma e si chiama Sant’Angelo di Roccalvecce. Dista appena 110 km dalla capitale d’Italia ed è amato da turisti e cittadini del luogo per via degli splendidi dipinti che si trovano tra le strade del centro. Qui infatti, ci sono murales così belli da far invidia a una pinacoteca. Si tratta di un museo a cielo aperto che trascina qualsiasi visitatore in un‘atmosfera da fiaba.

I soggetti rappresentati tra le vie di Sant’Angelo di Roccalvecce rappresentano i personaggi delle fiabe. Alice nel Paese delle Meraviglie, Peter Pan, il Brutto Anatroccolo, La bella addormentata nel bosco, i Grimm prendono vita tra i palazzi di via Graffignano e non solo, sin dal dicembre del 2016, ovvero da quando è nata l’associazione culturale ACAS. Da allora, come si legge sul sito web www.visitlazio.it, un team di street artist al femminile ha reso questo borgo un libro illustrato di fiabe.