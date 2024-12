Il paese dell’INFIORATA, una meraviglia a pochi minuti dalla Capitale | Qui storia e cultura sono in ogni angolo, emozioni a cielo aperto

Arte, storia, cultura e natura sembrano essersi date appuntamento in questo luogo incantato: è il Paese dell’Infiorata.

Se non hai visto questo posto speciale, allora devi recuperare al più presto: ecco il borgo da sogno nel cuore del Lazio.

Qui si tiene un evento spettacolare, che richiama visitatori ed estimatori da tutto il mondo: è un’opera d’arte a cielo aperto.

Alle pendici dell’Appenino laziale si erge un posto che sembra essere stato dipinto: scopri il comune delle meraviglie a pochi passi da Roma.

Chi fa visita al Paese dell’Infiorata tocca con mano le tradizioni e fa un’esperienza all’insegna della pura bellezza di una volta. Non puoi proprio perdertelo.

Il Paese dell’Infiorata, il borgo da sogno a pochi passi da Roma

A pochi passi da Roma c’è un borgo speciale, dove si tiene un evento conosciuto in tutto il mondo. Il borgo in questione è un’autentica perla del cuore dell’Italia, che si trova nel Lazio tra i monti Ruffi e il Monte Guadagnolo. La località di cui parliamo sorge in una pianura verdeggiante alle pendici degli Appennini laziali.

Questo territorio splendido è attraversato dalle acque del fiume Giovenzano e la cittadina ha un nome che ricorda il tufo su cui è stata edificata la prima pietra del Paese. Ancora oggi quella pietra connota il suo paesaggio caratteristico, che fa della città di cui parliamo, un luogo da visitare almeno una volta nella vita. Il Paese dell’Infiorata è a soli 50 km da Roma, per cui vale davvero la pena andare a vederlo se si organizza una gita nella città eterna e dintorni. Scopri come si chiama e dove si trova questo borgo da sogno.

Il meraviglioso comune del cuore del Lazio

Come forse avrai già intuito, la cittadina in questione è famosa per la cosiddetta Infiorata, una festa in onore della Madonna del Cuore, che si tiene tra la fine di aprile e il 1 e 2 di maggio. Nel corso dell’infiorata vengono esposte composizioni artistiche, create proprio a partire da boccioli di fiori freschi, coloratissimi. Chi si occupa di allestire le composizioni di fiori che sono vere e proprie d’arte è conosciuto come infioratori e qui quest’arte è così diffusa che addirittura nel 2019 la nota rassegna che si tiene ogni anno a Tokyo, e che raccoglie i 50 eventi più belli a livello globale, ha portato in scena anche le opere dell’infiorata del Borgo di cui parliamo.

Il nome del comune laziale in questione è Gerano. Oltre alla bellissima Infiorata, Gerano merita di certo una visita per la spettacolare chiesa di Santa Maria Assunta, la chiesa di San Lorenzo, la chiesa di Sant’Anatolia le chiese di Santissima Annunziata e Sant’Anna, che rappresentano delle opere architettoniche di grande pregio. Gerano dista meno di un’ora di auto da Roma perché, come abbiamo anticipato, sono solo 50 km che la separano dalla capitale d’Italia.